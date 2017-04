Royal Blood, con la leche al cuello en ‘Lights Out’, primer avance de su segundo disco

Royal Blood, el dúo británico que demostraran con su debut homónimo, allá por 2014, que el rock and roll todavía puede triunfar entre la chavalada. ‘Royal Blood‘ logró una enorme repercusión global, especialmente en Reino Unido, que les llevó a actuar junto a Foo Fighters o Led Zeppelin, en una gira que hubo de interrumpirse por una enfermedad. Ahora, casi 3 años después, han anunciado nuevo disco. Se titula ‘How Did We Get So Dark?’ y llegará a tiendas físicas y digitales a partir del día 16 de junio.

Este anuncio se completa hoy con la presentación de su primer single, titulado ‘Lights Out’, y que no se desvía un ápice de su propuesta inicial: rock de inspiración blues y tendencia al stoner de Queens of the Stone Age, pero ejecutado en escueto formato de dúo, a lo The White Stripes.

El tema se presenta con un vídeo dirigido por el colectivo The Sacred Egg, de cuidad estética. En él Mike Kerr, guitarra y voz, y Ben Thatcher, batería, interpretan la canción en una habitación en la que sus paramentos están compuestos de un líquido blanquecino, donde se bañan numerosos jóvenes desnudos.

Royal Blood son una de las bandas confirmadas para actuar en la edición 2017 de Bilbao BBK Live, junto a Depeche Mode, The 1975, Justice y muchos más.

Tracklist:

1. How Did We Get So Dark?

2. Lights Out

3. I Only Lie When I Love You

4. She’s Creeping

5. Look Like You Know

6. Where Are You Now?

7. Don’t Tell

8. Hook, Line and Sinker

9. Hole In Your Heart

10. Sleep