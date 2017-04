Milagro: la cantautora Aly Rae gana ‘Gran Hermano VIP’

Anoche se celebró la final de la quinta edición del reality ‘Gran Hermano VIP’ que emite Telecinco. Las dos finalistas eran la sexóloga y presentador de radio y televisión Daniela Blume y la también presentadora televisiva Alyson Eckmann, que se dio a conocer en ‘Un príncipe para Corina’ y luego se hizo hueco en ‘Hable con ellas’, con su particular acento yanqui. Finalmente fue esta última la que se ganó el favor del público y logró el premio de 100.000 euros que correspondía al vencedor. Sorprendentemente, aunque se diera a conocer por sus apariciones en la pequeña pantalla, la ganadora de este reality no es, por fin, alguien relacionado con el mundillo del corazón, sino una cantautora.

Porque pocos sabían o recordaban que Eckmann a lo que de verdad aspira es a consolidar su carrera como compositora y cantante. De hecho, ya había dado sus pasitos en nuestro país para lograrlo. En 2015 hablábamos aquí de esa faceta suya bajo su nombre artístico, Aly Rae, cuando publicaba canciones del clásico perfil de cantautora con guitarra acústica. ‘Believe Me’ (que en contraste a su folk pop tiene un vídeo inenarrable repleto de violencia) y ‘Day After Day’ eran la carta de presentación de un EP anunciado que, sin embargo, no llegó a aparecer (al menos no hay noticias de él en plataformas de streaming).

Sin embargo, eso no significa que abandonara la música. De hecho, a finales del pasado año podíamos verla y escucharla en el featuring que hacía en el pinchable y bailable ‘Get Over It’, single de los productores Les Castizos que, por cierto, actuarán en el próximo Arenal Sound. ¿Se marcará Aly una aparición estelar en el festival de Burriana? Lo que sí es seguro es que, ahora que se ha aumentado su alcance mediático, tendrá la oportunidad que esperaba para lanzarse como músico. Esperemos que no la desaproveche.