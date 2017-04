Ready for the Weekend: Kendrick Lamar, Russian Red, TLC, Frank Ocean, C.Tangana…

Si suponías que hoy sería un día tranquilo en lanzamientos por aquello de que es Viernes Santo, olvídalo. Para empezar, se publica un álbum que, salvo catástrofe, está llamado a optar a las listas de lo mejor del año, como es ‘DAMN.’, lo nuevo de Kendrick Lamar que incluye featurings de Rihanna y U2. Junto a este, otros álbumes que conocemos desde hoy son ‘Season High’, de Little Dragon, la edición completa de ‘The Search for Everything’, del siempre elegante John Mayer, ‘YOUTH’, del rapero británico Tinie Tempah (con estrellas como Jess Glynne, Zara Larsson o Jake Bugg). También tenemos debuts en largo y medio formato de artistas prometedores como Will Joseph Cook y Bishop Briggs.

Al margen de LPs y EPs, a partir de hoy podemos disfrutar de las nuevas canciones de nada menos que TLC, Russian Red, DNCE & Nicki Minaj, Royal Blood, Lindsey Buckingham & Christine McVie, Saint Etienne, C.Tangana, Kevin Morby, TOPS, Pablo Und Destruktion y Frank Ocean, en otro single inesperado, esta vez con Jay Z y Tyler, the Creator, que hemos conocido a lo largo de esta semana.

A ellos se han unido hoy novedades como las de Hal Incandenza, proyecto italodisco del conocido productor Henry Saiz (que cuenta en su nuevo single con la voz de Linda Mirada), otra sorprendente canción de Linkin Park, esta vez con Stormzy y Pusha T, Jeff Tweedy, que anticipa un nuevo disco de regrabaciones acústicas de viejas canciones y Lil Yachty, que muestra un single propio junto a Migos y también participa en una ‘Chained to the Rhythm’ de Katy Perry remozada para la ocasión.

También se adelantan hoy próximos discos de Villagers junto al arreglista Nico Muhly, el saxofonista Kamasi Washington, el dúo británico Blood Red Shoes, y los barceloneses Karen Koltrane, que al fin suben a plataformas de streaming el avance de un segundo LP que, merced a sus próximos conciertos con Los Planetas, podría elevar su estatus. Mishima, Natalia Lafourcade, Woods, Mac DeMarco y Museless presentan nuevos temas de sus álbumes ya anunciados.

Además, Noah Cyrus, la hermana pequeña de Miley, entrega otra muestra de que está lista para competir en el mercado con su hermana, Kiiara, junto a Felix Snow, confirma sus aspiraciones a nueva estrella del pop, Zola Jesus echa una mano al interesante músico y productor Black Asteroid y Kimbra hace lo propio con el británico Fyfe. Completan la playlist alguna feliz rareza como la aportación de un inédito de Alessia Cara para la BSO de la serie de Netflix ‘The Get Down’, un remix de Four Tet para The xx que ha sido destacado recientemente por Pitchfork, un álbum Die Antwoord, compuesto por las bases instrumentales de sus mayores éxitos, y el recopilatorio ‘The Wicked Die Young’, con las canciones que inspiraron al director danés Nicolas Winding Refn a crear su último film, ‘Neon Demon’.