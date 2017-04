¿Logrará LPX la gloria pop que no alcanzó con MS MR?

Los asiduos a nuestra web y al mundo del pop en general quizá recuerden al dúo MS MR que, tras alcanzar cierta repercusión gracias a singles como ‘Hurricane’ o ‘Bones’, debutó en 2013 con un ‘Secondhand Rapture’ cuyos resultados fueron decepcionantes. Dos años después, ‘How Does It Feel’ no logró que el asunto remontara lo más mínimo y, poco después, el grupo decidió que era momento de iniciar caminos separados.

Y así es como ahora llegamos a LPX (no confundir con LP), proyecto personal de Lizzy Paplinger, la vocalista del dúo. Paplinger, que además es co-propietaria del sello discográfico neoyorquino Neon Gold –que descubriera en su día a artistas como Charli XCX o Christine and the Queens–, ha emprendido ahora una carrera musical en solitario con la que pretende alcanzar la gloria pop. Lo cual no implica necesariamente el éxito comercial. En declaraciones a Billboard, Lizzy decía: “Estoy aquí (…) para crear música que ATRAVIESE tus altavoces y te estremezca hasta las entrñas, el tipo de música que llega a tu sangre, toma el mando y no te deja ir”.

Pero mejor que las palabras se expresa la música y todo eso pretende conseguirlo con ‘Tightrope’, un tema que ella definde como “Pantone punk” y en el que traslucen influencias distintas a las reveladas hasta ahora, como Yeah Yeah Yeahs (ciertamente, el desgarro de su voz puede recordar a veces al de Karen O), Klaxons, The Rapture o PJ Harvey (para muestra, una playlist). Hace unas horas ha proseguido esta línea con otra nueva canción titulada ‘Tremble’, con menos guitarras pero de sonido saturado y estridente. ¿Logrará al fin LPX la gloria que no alcanzó con MS MR?