‘Ever Since New York’ de Harry Styles demuestra que su metamorfosis setentera va muy en serio

Harry Styles de One Direction ha arrancado su carrera en solitario con una idea muy clara, la de convertirse en nuevo icono retro. Su época predilecta son los setenta, no hay más que verle en las fotos promocionales de su próximo álbum debut homónimo, o escuchar su nuevo single, ‘Sign of the Times’, que tiene un fondo cercano a Elton John. Por no hablar de títulos de su álbum como ‘Carolina’ o ‘Ever Since New York’, tan propios de un Gilbert O’Sullivan o un Billy Joel.

Precisamente, Styles ha estrenado ‘Ever Since New York’ en su debut en Saturday Night Live, donde también ha cantado ‘Sign of the Times’ y protagonizado un divertido “skit” con Jimmy Fallon -presentador de la última edición del programa- en el que ha imitado a Mick Jagger. Para ‘Ever Since New York’, Styles salió vestido con una elegante blusa y unos pantalones de lino, pero lo que hay que destacar de su actuación es la canción, una balada emocionante, de atinada melodía, que demuestra que la metamorfosis setentas de Styles va muy en serio, pero también que puede funcionar de cara a vender su disco a un público más adulto. Ojo porque Styles ya es competencia para Ed Sheeran.

‘Harry Styles’ sale el 12 de mayo.

HARRY ABSOLUTELY KILLED HIS PERFORMANCE 'SIGN OF THE TIMES' pic.twitter.com/u4ktWKqHFr — Stunning Vocals (@thebestvocal) April 16, 2017