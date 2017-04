Solo se necesita una mano para escribir un hit de The Chainsmokers y este Youtuber lo demuestra

Al contrario de lo que ocurre con Ed Sheeran, Drake o Nicki Minaj, tres artistas de éxito a los que la crítica especializada suele poner tan bien como mal, la opinión unánime de los medios respecto a The Chainsmokers es que el grupo es una soberana mierda. Tal es así que la puntuación de su disco en Metacritic es de 43 sobre 100, un suspenso brutal.

No es que la media de Metacritic sea cien por cien fiable, pero sí proporciona una aproximación general a la valoración que la crítica hace de un disco. En buena parte de las reseñas de ‘Memories… Do Not Open’ registradas en la web se recalcan los mismos aspectos negativos del disco como son la simpleza de las composiciones, su vulgar fusión de EDM pasado de rosca y pop o la superficialidad de unas letras que pretenden ser profundas pero que llegan a dar verdadera vergüenza ajena.

Pero no solo la crítica profesional opina esto sobre The Chainsmokers: por supuesto también hay personas críticas más allá de los medios que no pueden soportar al grupo y una de ellas es un joven norteamericano que ha hecho un vídeo “tutorial” sobre cómo escribir una canción de The Chainsmokers que ya se ha hecho viral. Con una mano, el chico demuestra que la típica canción de The Chainsmokers es más simple que un lápiz: una progresión de acordes de primero de instituto, una letra pseudo-profunda sobre “ser blanco y estar enamorado”, una voz afectada para emocionar al adolescente medio y… voilà, el nuevo ‘Closer’ ha nacido.

The Chainsmokers parece haber advertido este viral y ha escrito en Twitter que este solo “demuestra que nunca debes escuchar la negatividad”. “Todo el mundo piensa que sabe de lo que está hablando pero no tiene ni jodida idea”, ha dicho. Poquito favor se hace el grupo cerrándose en banda a las críticas negativas cuando su disco es el peor valorado del año con diferencia, pero con esas cifras de streaming, o con su disco en el número uno de Estados Unidos, ¿alguien culpa al dúo por no hacer caso a las críticas?