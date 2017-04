León Benavente, Novedades Carminha, Papaya, Guadalupe Plata… actúan por el Record Store Day

Este próximo sábado, 22 de abril, se celebra en todo el mundo el Record Store Day, un día para conmemorar la existencia y la resistencia de las tiendas de discos. Como cada año, ese día se celebra con el lanzamiento de ediciones especiales y conciertos singulares, generalmente dentro de esos locales. También en España, donde se trata de un evento ya muy consolidado que se celebra en muchos rincones del país.

Este año destacamos la publicación de novedades de Guadalupe Plata (que lanzan su nuevo álbum), Manu Ferrón, Ramírez Exposure o Apartamentos Acapulco, además de rarezas e inéditos de Andrés Calamaro, Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Loquillo, The Wedding Present, Johnny Cash o Berri Txarrak, y reediciones de The Unfinished Simpathy o Madee (consulta todos los lanzamientos aquí).

También habrá actuaciones repartidas por tiendas de toda la Península y las Islas, como las de León Benavente y Novedades Carminha (en Discos Bora Bora de Granada), Las Ruinas y Manu Ferrón (en Discos Revólver de Barcelona), Guadalupe Plata y Tori Sparks (en Revólver Records, también en Barcelona), Rusos Blancos, Papaya y Víctor Coyote (en Molar Discos & Libros de Madrid) o Los Deltonos (en Discos Cuco de Santander). Puedes ver la programación completa en este enlace.