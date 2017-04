Shakira, Harry Styles y Kendrick Lamar, en la lista de singles española

La lista de singles más populares en España deja interesantes novedades esta semana, entre ellas el que podría ser el mayor hit internacional de Kendrick Lamar, el que puede implicar que sus ventas se equilibren mínimamente entre Estados Unidos y el resto del mundo.

1(1) Luis Fonsi, Daddy Yankee / Despacito

Novedad ninguna en el número 1, desde hace 13 semanas ‘Despacito’ de Luis Fonsi. Top 1 que además se verá reforzado la próxima semana cuando empiece a contar el streaming del remix con Justin Bieber, ahora mismo número 2 en Spotify… un puesto por debajo de la versión original de ‘Despacito’.



21(41) Jason Derulo, Nicki Minaj, Ty Dolla / Swalla

La subida más fuerte de la semana vuelve a ser el tema de Jason Derulo con Nicki Minaj y Ty Dolla Sign, cada vez más cerca de ser uno de los hits del verano. También asciende en Reino Unido (al puesto 24) y en Estados Unidos (al puesto 42).



25(E) Shakira / Me enamoré

La entrada más fuerte es para Shakira con su nuevo tema ‘Me enamoré’. Ahora mismo es número 9 en Spotify, por lo que cabe esperar que siga subiendo.

Shakira tiene además otras 3 canciones en el top 40: ‘Chantaje’ en el número 10 y certificada como triple platino, ‘Deja vu’ en el número 16 con Prince Royce, y ‘La Bicicleta’ con Carlos Vives en el puesto 32, quíntuple platino.



53(E) Harry Styles / Sign of the Times

El ex One Direction Harry Styles, que sí ha logrado desbancar del número 1 británico a ‘Shape of You’ de Ed Sheeran, aunque por poca diferencia y por poco tiempo, logra una modesta entrada en nuestro país. El tema ha sido número 4 directo en Estados Unidos, pero ahora hay que comprobar cuál es su evolución.



66(E) Cnco / Hey DJ

Nuevo single de los exitosos Cnco, que siguen en el número 7 después de 32 semanas y 4 discos de platino con su single ‘Reggaetón lento’.



81(E) David Bisbal / Fiebre

El segundo single del último disco de David Bisbal logra llegar al top 100 justo cuando se estrena su videoclip.



82(E) The Chainsmokers / The One

Como no tanta gente se ha comprado en España el disco de Chainsmokers ‘Memories… Do Not Open‘, no es raro que mucha gente haya escuchado su pista 1 en Spotify… De momento ‘The One’ no es un single oficial del álbum.



90(E) Kendrick Lamar / Humble.

Kendrick Lamar ya ocupaba unas pocas semanas algún lugar en la lista de álbumes española, pero ‘Humble.‘ es el primer single del artista en llegar al top 100 de sencillos. Hay además correspondencia con su alcance en otros países: número 2 en Estados Unidos y número 21 en Reino Unido. Parece que será uno de sus mayores hits en solitario, si no el mayor.