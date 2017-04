EMA dedica su nuevo single a los imaginados “refugiados de la nación aria” de la clase media americana

EMA, autora de discos de rock tan notables como ‘Past Life Martyred Saints’ o ‘The Future’s Void’, vuelve este año con nuevo trabajo discográfico. ‘Exile In the Outer Ring’ sale el 25 de agosto y se presenta con un llamativo single -no solo por su título- titulado ‘Aryan Nation’ en el que EMA canta sobre la clase media estadounidense a la que pertenece.

“Escribí esta canción hace tres años”, ha comentado EMA en nota de prensa. “En parte, está inspirada en gente a la que he conocido en el pasado, pero también en la película inglesa ‘This is England’, que en Reino Unido es bastante famosa, pero que en Estados Unidos apenas nadie ha visto. En la película, se radicaliza a un grupo de “skins” de los 80 a través de la cárcel, la pobreza y la guerra sin sentido y los resultados son violentos y trágicos. Cuando vi la película sentí que reconocía una parte de su desesperanza y confusión en varias zonas de Estados Unidos, pero no tenía ni idea cuánto de estos sentimientos podrían implosionar en 2017″.

En la canción, EMA canta sobre la gente que “puede irse a la cama pero no puede dormir”. “Como un refugiado de la nación aria, puedes recurrir, pero sigues siendo ellos”, dice su letra. “Esta canción es para mi gente en el medio de Estados Unidos [nota: “middle America” se refiere también a la clase media americana]. No os miro por encima del hombro o me rio de vuestros problemas como la pobreza o las drogas: creo que vuestra situación es real y que vuestro dolor es real. No estoy aquí para ridiculizaros o subestimaros. Pero como persona que procede del corazón de América, creo que hay otras formas de dirigir vuestra frustración que [dirigirla] a gente que tiene menos poder que vosotros. No dejéis que se explote vuestro descontento o vuestro patriotismo”.

‘Exile In the Outer Ring’:

01 7 Years

02 Breathalyzer

03 I Wanna Destroy

04 Blood and Chalk

05 Down and Out

06 Fire Water Air LSD

07 Aryan Nation

08 33 Nihilistic and Female

09 Receive Love

10 Always Bleeds

11 Where the Darkness Began