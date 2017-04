Hurts dan la vuelta a una paliza transfóbica en el vídeo de ‘Beautiful Ones’

Suponemos que como anticipo de su cuarto álbum, Hurts nos avanzan una canción nueva que sucede a ‘Surrender‘, su tercer disco, de 2015. El single ‘Beautiful Ones’ cuenta con un vídeo que es puro contraste. De un lado, la autoafirmación de una melodía y una producción vibrantes y eufóricas. De otra, la tristeza que contiene su videoclip.

En el vídeo, protagonizado por el propio Theo Hutchcraft, cuentan la historia de una paliza de tintes transfóbicos pero al revés, analizando su origen. El vídeo pretende lidiar con “temas como el odio, el amor, la brutalidad y la belleza a través de esta pieza con raíces tanto en la intriga como en la empatía”, como así se indica en la descripción de Youtube.

No es la primera vez que el grupo que debutara con el excelente ‘Happiness‘ se implica con el público LGTB. Durante una entrevista con la revista Shangay, Adam hablaba de su estética homoerótica: “No era algo que hiciéramos de forma intencionada. Tenía más que ver con la inocencia de nuestros inicios. Sí, íbamos impolutos, afeitadísimos y hacíamos pop electrónico, pero no pensamos en ningún momento en forzar ese posible homoerotismo buscando un público concreto”. Sobre el tirón entre el público gay, añadía: “Cada vez lo vemos más, sobre todo porque ya no son solo chicas las que están en las primeras filas. Ver a chicos allí delante me encanta, y procuro mirarles para hacerles saber lo que me gusta”.

NME recuerda que Hurts también han coescrito recientemente el tema ‘Modern Love’ de Courtneers. Ese otro infeccioso corte también tiene nuevo vídeo desde hace 10 días. A la espera de averiguar cuándo se publicará el nuevo disco de Hurts, con ambos os dejamos.