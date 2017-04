The War on Drugs comparten un excitante viaje de 11 minutos

The War on Drugs, cuyo último disco era el recomendable ‘Lost in the Dream‘ editado en 2014, también tienen su canción preparada para el Record Store Day, que se celebra mañana 22 de abril en gran parte del mundo.

En su caso han preparado un single de 12 pulgadas en el que incluyen una canción llamada ‘Thinking of a Place’. La canción parece un nuevo tema de 4 minutos marca de la casa, con Bruce Springsteen muy presente (y un poquito Bryan Adams también en cuanto a la toma vocal), pero cuando parece que va a acabar, la pista se retoma. Precisamente como si, eso, en un “lugar” estuvieran “pensando”, el tema se alarga hasta los 11 minutos convertido en un reconfortante viaje para dos personas en el que no cabe “la oscuridad” pero sí la posibilidad de “caminar sobre el agua”.

Os recordamos que León Benavente y Novedades Carminha (en Discos Bora Bora de Granada), Las Ruinas y Manu Ferrón (en Discos Revólver de Barcelona), Guadalupe Plata y Tori Sparks (en Revólver Records, también en Barcelona), Rusos Blancos, Papaya y Víctor Coyote (en Molar Discos & Libros de Madrid) o Los Deltonos (en Discos Cuco de Santander) son algunos de los artistas que actúan este sábado en España con motivo del Record Store Day. Puedes ver la programación completa en este enlace. El listado de lanzamientos, incluyendo este ‘Thinking of a Place’, aparece en esta otra subpágina.