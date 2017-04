Ready for the Weekend: Lana, U2, Laurel Halo, London Grammar, Triángulo, Grises…

Nuestra nueva playlist “Ready for the Weekend” incluye por supuesto alguna de las canciones que se han lanzado desde el viernes pasado. Es el caso de los últimos singles de Lana del Rey con The Weeknd, Lady Gaga, Waxahatchee, Perfume Genius y Paramore. Ya hoy nos ha sorprendido muy gratamente lo nuevo de Dua Lipa con Miguel y el posible bombazo de Mø.

Editan sencillo al mismo tiempo y como anticipo de sus próximos álbumes Grises, Kasabian, Mikel Erentxun, Laurel Halo, Charlie Puth, D.R.A.M. con A$AP Rocky y Juicy J, Son Lux (a punto de sacar EP), Big Boi por partida doble (uno de los temas cuenta con Adam Levine), Kate Nash o Cintia Lund, cuyo vídeo estrenábamos ayer. U2 reeditan ‘The Joshua Tree’ con motivo de su 30º aniversario y hay disponible un nuevo mix de ‘Red Hill Mining Town’.

Hoy salen los álbumes de Texas, Ray Davies, Joe Goddard, Maria Arnal i Marcel Bagés, Guadalupe Plata, Cabezafuego y Bflecha y os presentamos un tema de todos ellos. En este último caso se trata de una colaboración entre Bflecha y El Guincho, seguramente dado el gusto de ambos por la batidora multigénero. También se reedita ‘Illuminate’ de Shawn Mendes.

Este sábado se celebra el Record Store Day y como muestra encontramos el EP de Love of Lesbian o un single de dos temas de Poliça (desconocemos si otros lanzamientos como lo nuevo de The War on Drugs aparecerán mañana en Spotify). Se supone que no está relacionado con este día el nuevo 10” de Triángulo de amor bizarro, pero ahí queda una pista inédita.

Entre los remixes incluimos algunos para Erasure, Pet Shop Boys (su nuevo sencillo es ‘Undertow’) y Elbow (este último a cargo de Wild Beasts), y entre las curiosidades, el dúo de Iván Ferreiro con Miss Caffeina, y el del cantante de Second con Shinova.