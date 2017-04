Little Dragon / Season High

Little Dragon tienen una carrera tan longeva como para contar ya con su propio ‘Best Of’ (con temas como ‘Twice’ y ‘Ritual Union’), ser favoritos de los asistentes al Sónar o haber colaborado con gente como Gorillaz, Kaytranada o Flume. Tras sus colaboraciones en estos dos últimos discos tan comentados del año pasado, había gran expectación por lo que sucedería con el nuevo álbum de los suecos, y ‘Season High’ cumple su cometido en gran parte. El álbum cuenta con números realmente eficientes como el R&B sensual de ‘High’, los sintéticos y orientales ‘Celebrate’ y ‘Should I’ y con la excitación pop que generan las burbujeantes ‘The Pop Life’ y ‘Sweet‘ (sendos títulos lo dicen todo). En los mejores momentos de este disco, Little Dragon suenan como una banda obsesionada con el R&B de TLC y Janet Jackson, pero con la inquietud propia suficiente como para necesitar adaptar esos sonidos a la actualidad. Después, la oscuridad de ‘Strobe Light’ y lo bailable de la noventera ‘Push’ se agradecen sin más, pero otras pistas como la larguísima ‘Butterflies’ no terminan de llegar a buen puerto. ¿A alguien le dice algo el final de ‘Gravity’ como desenlace de todo el disco? No siempre Little Dragon son lo mejor en lo suyo, pero cuando sí transmiten lo mismo que sugiere la letra de ‘High’: la sensación de estar “atrapado en un romance de verano”.

Clasificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘The Pop Life’, ‘High’, ‘Sweet’

Te gustará si te gustan: 2raumwohnung, AlunaGeorge, Kelela

Escúchalo: Spotify