‘Clique’: los adolescentes de ‘Skins’ se hacen mayores

Es bastante probable que pases los veinte primeros minutos de ‘Clique’ pensando que no tienes necesidad de ver un solo capítulo más, pero te aseguro que según aparezcan los títulos de crédito, pensarás si ponerte otro inmediatamente después. ¿Ha sido todo este artificio de la presentación un medio para crear aún más expectación una vez que ha concluido el capítulo? La realidad es que cuando sabes que la responsable de la serie es Jess Brittain, guionista de ‘Skins’ y hermana e hija de sus creadores (Jamie Brittain y Bryan Elsley), queda bastante claro que nada en este thriller es lo que parece.

‘Clique’ se ha estrenado online en la BBC Three británica hace un mes, pero no es hasta ahora que esta historia llega a nuestras pantallas de la mano de HBO España. La serie trata de dos amigas de la infancia que van juntas a la universidad en Edimburgo, y allí dan con Jude McDermid (Louise Brealey), una profesora de economía con una visión un tanto polémica del feminismo. En torno a ella, un grupo de chicas (una camarilla, de ahí el título) que han sido admitidas en un programa de prácticas de Solasta Finance. Todo resulta aparentemente normal hasta que, de repente, la imagen de lujo y triunfo se hace trizas.

El resultado de esta trama es un producto realmente inteligente, y una prometedora visión de cómo funcionan algunos grupos cerrados, no solo en el ámbito académico, sino también en el laboral o incluso en el plano personal. Las relaciones que tejen entre sí las siete mujeres protagonistas son capaces de tensar las cuerdas de la trama hasta casi romperlas, dejándote ávido de saber más, de conocer más detalles sobre cómo una de esas vidas ha sido profundamente arruinada.

Y si alguien duda de la capacidad de Jess Brittain para parir un producto de estas características, basta con que le eche un vistazo al artículo que firmó para The Guardian a principios de marzo, con motivo del estreno de ‘Clique’, y en el que no solo ofrece una extensa crítica sobre el trato que ha recibido la Generación Millenial (“los medios han etiquetado a mi generación -tengo 28- como consentida y por creernos con derecho a todo. Quizá haya algo de eso, pero la opinión siempre me ha parecido un tanto irónica viniendo de una generación que fue a la Universidad gratuitamente, compró sus propias casas en la veintena y disfruta de pensiones que les han permitido jubilarse a los 60”); sino también un amplio rechazo del apocalipsis que muchos vaticinaban: “mis revoltosos compañeros de aquella primera proyección [del piloto de ‘Skins’] ahora son conductores de ambulancia, trabajadores sociales, académicos, analistas financieros y músicos. Nuestra adolescencia hedonista no nos ha llevado a derrochar el privilegio, solo nos ha ayudado a crecer con un poco de privacidad y a tener la oportunidad de cometer errores que no nos han definido posteriormente. No sabíamos la suerte que teníamos”.

¿Alguien más sigue dudando de que Brittain tenga muchas cosas que decir?

Calificación: 7/10.

Destacamos: el primer episodio es un ejemplo claro de cómo pasar del hastío al furor en cuestión de 10 segundos.

Te gustará si: te has enganchado a ‘Skam’ pero te pilla ya un poco alejada de tu edad.

Predictor: brindamos por muchas más series de Jess Brittain.