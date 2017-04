El mensaje anti-Trump del último 7″ de los Smiths

Si algo le gusta a Morrissey más que un buen drama es una buena reedición y con motivo del Record Store Day ha publicado una más. Se trata de un 7″ de los Smiths y por si acaso alguien dudaba que el artista hubiese estado encima de este nuevo invento, Morrissey ha querido dejar su marca incluyendo las palabras “Trump Will Kill America” (“Trump matará América”) en la parte central del vinilo negro. ¿Acaso alguien cree que la discográfica se atrevería a incluir estas palabras sin la autorización de Morrissey? ¿O sus compañeros de los Smiths?

El 7″ incluye las canciones ‘The Boy With The Thorn In His Side’, una de las mejores de ‘The Queen Is Dead’, en una versión “demo” y también ‘Rubber Ring” (Early Drone Studios Version)’. ‘Rubber Ring’ fue la cara B de “The Boy” en septiembre de 1985 y por tanto incluida en su imprescindible disco de rarezas ‘Louder than Bombs’.

La nueva portada del sencillo es la que veis. El diseño se atribuye a “Esteban”, es decir Steven en castellano. Como todos sabéis este no es otro que el nombre de Morrissey.

América fue también objeto del tema que abría ‘Morrissey, You Are the Quarry’ en 2004, ‘America Is Not the World’. En él cantaba que ningún presidente de Estados Unidos sería negro, mujer y gay. Lo primero se cumplió después, lo segundo casi y para lo tercero queda un largo camino de momento.