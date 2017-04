Tinie Tempah y Jake Bugg, confundidos con músicos callejeros

Hace algo más de una semana que el superventas rapero británico Tinie Tempah ha publicado su nuevo disco, ‘Youth’. Se trata de un álbum en el que Tempah se rodea, como es costumbre en él, de diversas estrellas del pop y del rock. En este caso, junto al mítico Dave Stewart (mitad de Eurhythmics), se alinean también vocalistas como Jess Glynne, Zara Larsson, Tinashe o MNEK.

También el joven rockero Jake Bugg, que interpreta con él uno de sus singles, una ‘Find Me’ de marcado carácter acústico. Una colaboración gestada en el estudio de Tempah tras tomar unas cervezas, según el propio MC, pero en principio inesperada. Tanto como lo fue la aparición de ambos en pleno Oxford Circus, en Londres, este fin de semana, donde se situaron en plena “rue” a interpretar precisamente esa canción. Sin más apoyo instrumental y técnico que la guitarra de Bugg, ambos cantaron el tema completo como si fueran otros de los muchos músicos callejeros que pueblan las céntricas esquinas de la capital británica.

Aunque puede que, en principio, pasaran desapercibidos para muchos, pronto congregaron a una considerable cantidad de gente a su alrededor que flipó al ver a ambos músicos tan de cerca, y cuando acabaron les asediaron para hacerse fotos y pedir autógrafos. No olvidemos que Tempah fue número 1 de ventas en su país con su debut, ‘Disc-Overy’, y logró un meritorio Top 3 con su continuación, ‘Demonstration’. ‘Youth’, por cierto, ha entrado directamente al número 9 del chart británico en su primera semana. Jake Bugg, por su parte, es uno de los nombres confirmados en la próxima edición de Arenal Sound, en apoyo a su disco del año pasado ‘On My One‘.

In case you missed me and @jakebugg live from Oxford Circus come #FindMe @bbctheoneshow. Be there for 7PM – BBC Broadcasting House, London. pic.twitter.com/BBPPEGHpRb

— Tinie Tempah (@TinieTempah) April 21, 2017