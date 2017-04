La Casa Azul y Joe Crepúsculo pugnarán con la “armada británica” en FIB 2017

El Festival Internacional de Benicassim, FIB, ha anunciado una nueva tanda de confirmaciones en su cartel para su edición de este año 2017. En esta ocasión, si exceptuamos la inclusión de La Casa Azul (que hace unos días daba novedades) y Joe Crepúsculo, autor del flamente ‘Disco Duro‘, se trata de nombres casi exclusivamente británicos. Los más sonoros son The Jesus and Mary Chain, en un año marcado por su regreso discográfico tras 18 años de silencio en esa parcela. ‘Damage and Joy’, que reseñábamos hace algunos días, es una buena colección de canciones arquetípicas de los hermanos Reid.

Junto a ellos, también se confirman Years & Years, una de las mayores revelaciones del pop británico reciente. Tras éxito de ‘Communion’, cabe esperar que vengan con un nuevo disco bajo el brazo o a punto de salir. Junto a ellos, Biffy Clyro, grandes en Reino Unido, Temples, que acaban de lanzar su segundo disco, ‘Volcano’, y las promtedoras Dream Wife. Completa esta lista de nuevos nombres la siempre eficaz electrónica bailable del canadiense Tiga.

Todos ellos se suman al resto de grandes nombres ya anunciados previamente, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd y Kasabian, respaldados por Los Planetas, Foals, Deadmau5, Liam Gallagher, Ride, Crystal Fighters, Dua Lipa, Surfin’ Bichos, Kaytranada o Bonobo, entre otros. FIB 2017 se celebra entre los días 13 y 16 de julio de 2017.

Recordamos, también, que hoy 24 de abril finaliza el plazo para presentarse a su famoso concurso de bandas noveles del festival, Proyecto Demo.

Continúa la venta de abonos de 4 días, más 8 de acampada gratuita en Campfest, al precio de 149 euro + gastos de gestión en la web oficial del FIB. También están disponibles las entradas para Villacamp y los Pases VIP. Además, el festival ofrece la posibilidad de adquirir los abonos en dos cómodos plazos de 74,50 euros.