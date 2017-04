Texas anuncian fechas en España para presentar ‘Jump on Board’

Uno de los lanzamientos discográficos más destacados del pasado viernes 21 de abril fue ‘Jump On Bard’, el nuevo disco de Texas, la banda capitaneada por Sharleen Spiteri. Y esta mañana han dado a conocer las primeras fechas de presentación de este disco, que incluyen un par en nuestro país. Serán el 25 de noviembre en la sala Razzmatazz de Barcelona, y al día siguiente, 26 de noviembre, en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Las entradas para ambos conciertos, podrán adquirise a partir de las 10:00h del próximo jueves 27 de abril, a través de la web de Doctor Music y el resto de canales habituales. El precio de las entradas será de 34 Euros (gastos de distribución no incluidos).

Compuesto y producido por Spiteri y Joe McElhone, miembros fundadores del grupo desde que emergiera en 1988 –junto con el guitarrista Ally McErlaine–, ’Jump On Board’ es el primer disco de nuevas canciones desde ‘The Conversation’ (de 2013, aunque en 2015 editaron el disco de autoversiones ‘Texas 25’) un disco en el que trabajaron con autores y músicos de la talla de Bernard Butler y Richard Hawley. Ahora, como han dejado claro los de Glasgow con singles como la discotequera ‘Let’s Work It Out’, vuelven a abrazar un sentido del pop más abierto, aunque sin apartarse del rock, como mostraba su segundo avance, ‘Tell The Girl’.