Texas / Jump on Board

Sharleen Spiteri se enfada un poquillo cuando le sugieren que el sonido neo-soul de ‘White On Blonde’ (1997) ha sido el definitivo para Texas. Para ella es más importante la evolución de la banda y no considera que el sonido de Texas sea ese en particular igual que no lo fue el de ‘I Don’t Want A Lover’, el gran hit de sus inicios a finales de los 80. “Es la clave para que una banda tenga longevidad, tienes que seguir adelante como compositor. Si repites lo mismo, no puedes tener éxito”, comentaba.

Sin embargo, el gran número de temazos que Texas entregó de 1997 y 2003 no está al alcance de cualquiera… ni tampoco de ellos mismos ahora mismo. El grupo suena en su single de regreso ‘Let’s Work It Out‘ totalmente acomodado, demasiado amable, sin garra, como si su máximo objetivo fuera colar un single en Radio 2 (BBC) y ya. ¿Por qué no, por poner un ejemplo, atreverse a hacer algo diferente con productores underground como Mary J Blige en ‘The London Sessions‘? Las guitarras de su nuevo tema se inspiran en Nile Rodgers (como también las de otro tema de este álbum, ‘It Was Up To You’), pero el grupo no termina de conseguir su objetivo, que es, según ellos mismos, que la gente se olvide de “los tiempos raros” que vivimos, y alcemos los brazos para bailar por un momento.

La autoproducción a cargo de Sharleen Spiteri y el mítico componente y co-autor de la banda Johnny McElhone tampoco les hace un gran favor. El coro y minisubidón final de ‘For Everything’ -un tanto ‘Por qué te vas’- no termina de elevarla a la categoría de himno y ‘Tell That Girl’ en manos de cualquiera de los productores con que han trabajado los Killers (de Stuart Price a Brendan O’Brien pasando por Flood y Alan Moulder) sería mucho más hit. Porque lo que sí puede decirse de Texas es que no han perdido del todo su habilidad para las buenas melodías.

Entre las mejores y frente a reencuentros con los Texas que tomaron su nombre de ‘Paris Texas’ (‘Sending a Message’) y medios tiempos (‘Won’t Let You Down’, un tanto Alan Parsons), los números más poperos son los más apetecibles por goleada. ‘Can’t Control’ es una misteriosa canción abrumada por el deseo, ‘Great Romances’ comienza como una maravilla de Astrud Gilberto para luego entregarse a los brazos de las girl groups (algo siempre apetecible para la voz de Spiteri) y ‘Midnight’ presenta también un buen estribillo. En estas tres canciones, con un pequeño empujón, sí encontramos posibles hits. ¿Por qué no más así?

Clasificación: 6,4/10

Lo mejor: ‘Great Romances’, ‘Tell that Girl’, ‘Can’t Control’, ‘Midnight’

Te gustará si te gustan: Sugababes

