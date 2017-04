Pesadilla a bordo: Kenny G improvisa un concierto en un avión

El célebre instrumentista Kenny G es trending topic por una noticia que podría ser de El Mundo Today, pero no. En las últimas horas ha trascendido que el clarinetista y saxofonista, de enorme éxito en los 80 y 90, sacó a traición su instrumento de viento, un clarinete, durante un vuelo de la compañía norteamericana Delta Airlines entre Tampa y Los Ángeles y ofreció un concierto a los pasajeros.

Como muestra un vídeo obtenido por TMZ, pasillo arriba, pasillo abajo, Kenneth Gorelick hizo “gozar” a sus impávidos espectadores forzosos de algunas tonadas. Lo hizo, eso sí, a propuesta del comandante de la aeronave y por una buena causa: el objeto de su set era “pasar la gorrilla” para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. Al parecer, consiguió la nada despreciable cifra de 2.000 dólares. Claro que, ¿quién dice que el público no vaciara sus bolsillos para que, en realidad, dejara de tocar? Por supuesto, este episodio está sirviendo para que la Internet se eche unas buenas risas.

Kenny G, que ahora tiene 60 años, logró convertirse allá por los años 80 y primeros 90 en el saxofonista más popular de una época en la que este instrumento era casi ineludible en el pop. Cuando su sonido se convirtió en algo caduco para la siguiente generación, la estrella de Kenny G languideció y se convirtió en icono de lo hortera y lo demodé. Sin embargo, en esta época con menores prejuicios, ya hay quien le ha reivindicado, como Foster The People. A pesar de todo, él sigue realizando frecuentes giras por su país, Estados Unidos, así como por China y Japón.

Thanks @kennyg for the impromptu concert to help us raise funds for @RelayForLife! https://t.co/CaUISsjcBZ

— Delta (@Delta) April 23, 2017