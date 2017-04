No se podrá pagar con efectivo en Azkena Rock 2017

El sistema de pagos en festivales da una vuelta de tuerca en esta edición de Azkena Rock, donde la organización informa de que no se podrá pagar con efectivo en las barras. Se abre el debate: ¿se acabó el infierno de tener que buscar un cajero cuando en las inmediaciones de los festivales tiende a no haberlos o puede surgir un gran drama si el sistema falla? ¿No bastaba con las taquillas en que se pueden comprar tickets con efectivo y/o tarjeta? ¿Es el nuevo sistema mucho más seguro?

La nota de prensa de Azkena Rock Festival 2017 informa de cómo funcionarán las pulseras “cashless”:

“El público del festival podrá disfrutar de las ventajas de esta tecnología, con la que todos los pagos en el festival (barras, puestos de restauración y merchandising) se realizarán única y exclusivamente con la pulsera que portará cada asistente. La pulsera inteligente cashless lleva incorporado un chip con tecnología RFID/NFC, que permite acceder al recinto y pagar con un simple movimiento de muñeca al situarla en los lectores que manejará el personal del festival”.

Continúa: “Cada usuario podrá recargar su pulsera antes del festival. También podrá recargarla durante el festival de tres maneras distintas: online desde su teléfono móvil, activando la recarga automática en su cuenta cashless o con efectivo o tarjeta de crédito en los puestos físicos de recarga del propio recinto. Además, podrá recuperar el saldo sobrante si lo solicitan antes del 9 de julio. Las entradas se canjearán por pulseras en los accesos al recinto del festival y los usuarios podrán consultar su saldo en los puestos de recarga y cada vez que vayan a dar el consentimiento de pago al personal del festival. Además de como monedero, la pulsera servirá para acceder al ARF, por lo que tanto los compradores de entradas de día como los de bono podrán finalmente entrar y salir del recinto tantas veces como deseen”. Por último se informa de una promoción especial: “Las recargas de 50€ realizadas antes del 23 de mayo, recibirán un pack de bienvenida que incluye una camiseta y un slipmat de coleccionista, entre otros objetos, que se podrá recoger en el stand de Enjoy Fests. Esta promoción es válida para las primeras 500 unidades”.

Este mes de junio en Azkena actúan artistas como John Fogerty, The Hellacopters, Chris Isaak, The Cult o Michael Kiwanuka. Recientemente el festival provocó una polémica por la falta de artistas femeninas surgida desde el mismo ayuntamiento de Vitoria. Desde la organización contestaron: “Si este fuese un festival de música pop sería bastante más sencillo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Mantenemos muchas negociaciones para actuaciones que luego no llegan a materializarse, aunque estemos a favor de que las mujeres tengan un papel relevante en esta materia”. Se recordaba que “prácticamente todas las bandas de mujeres y las solistas más representativas han pasado por el escenario de Mendizabala”, citando como ejemplo a Blondie, Juliette Lewis, Lucinda Williams e Imelda May. Este año se ha invitado a Heart, Joan Jett, Neko Case, Tori Amos y Patti Smith, pero no han podido asistir.