La colaboración improbable y emocionante de Bon Iver y NAO en Coachella que ha impresionado a Lorde

Este fin de semana se ha celebrado el último pase de Coachella en California y uno de los nombres destacados de su cartel era el de Bon Iver, que presentaba su excelente nuevo disco, ‘22, A Million‘. El grupo liderado por Justin Vernon interpretó también temas antiguos de su repertorio como ‘Michicant’, incluida en su segundo álbum, que tocó acompañado de NAO, la prometedora artista de R&B británica que publicaba su notable álbum debut, ‘For All We Know’, el pasado verano.

Una de las asistentes al concierto de Bon Iver en Coachella fue también uno de sus cabezas de cartel, Lorde, que no se resistió a tuitear a tiempo real lo bonita que le estaba pareciendo la actuación de Bon Iver y “esa chica”. No, Lorde no se percató de que encima del escenario se encontraba la intérprete de ‘In the Morning’, pero luego rectificó, contestándose a sí misma: “joder, si es NAO, ¡lárgate!” NAO le respondió poco después: “sí, ¡esa era yo!”

Como veis, no solo a Lorde impresionó esta colaboración. Nada más NAO empezó a cantar, el público de Coachella arrancó a aplaudir, asombrado por su expresiva voz. Pone los pelos de punta escuchar a NAO cantar esta melodía tan hermosa de Bon Iver, pero no puede decirse que la de estos dos músicos sea la colaboración más probable y predecible que se ha visto últimamente. ¿Quién hubiera imaginado que ambos presumirían tanta química en el escenario?

damn this girl singing during michicant am i right — Lorde (@lorde) 23 de abril de 2017

god bon iver bloody murdered that shit — Lorde (@lorde) 23 de abril de 2017

@lorde omg it was NAO get the fuck out!!! — Lorde (@lorde) 24 de abril de 2017