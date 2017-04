Madonna desaprueba el biopic sobre ella que prepara Universal

Universal prepara un nuevo biopic sobre Madonna que se centrará en los primeros años de su carrera, confirma The Hollywood Reporter. La cinta, titulada ‘Blond Ambition’ [sic], cuenta con guión de Elyse Hallinder (que encabezó la lista de mejores guiones sin producir de 2016, la famosa Black List) y relatará los años que precedieron a la salida del álbum debut de Madonna en 1983, específicamente su paso por Nueva York.

“La historia se ambienta en los primeros 80 en Nueva York”, cuenta The Hollywood Reporter, “cuando Madonna Louise Ciccone trabaja en su primer disco y lo pasa canutas en una industria que trata mal a las mujeres, al tiempo que encara una floreciente vida amorosa y se enfrenta a los primeros destellos de fama”. Los años tempranos de Madonna en Nueva York incluyen su paso por varias bandas de rock como Emmy and the Emmys, el éxito de su primer single, ‘Everybody’, o experiencias traumáticas como la violación que sufrió en un balcón. En 2013, Madonna aseguró que Nueva York “no me acogió con los brazos abiertos”.

Quizá por lo personal de todo este asunto, Madonna ha desaprobado la película en Instagram, aunque sin mencionarla explícitamente. Ha escrito: “Nadie sabe lo que sé ni lo que he visto. Solo yo puedo contar mi historia. Quien sea que intente hacerlo por mí es un charlatán y un payaso. Buscar satisfacción inmediata sin hacer el trabajo… esto es una enfermedad en nuestra sociedad”. No, parece que nadie en Universal ha consultado a Madonna para la creación de esta película… Por lo menos, claramente no va a ser igual de cutre que esto, ¿verdad?