The Prodigy y Einstürzende Neubaten, entre las primeras confirmaciones de BIME Live

Dos grandes nombres de la electrónica de corte industrial, tan diferentes entre sí, no obstante, como The Prodigy y Einstürzende Neubaten, dan el escopetazo de salida a las confirmaciones de BIME Live, que se celebra en Bilbao Exhibition Center (BEC!) de Barakaldo los días 27 y 28 de octubre. El primero casi no necesita presentación, pues es uno de los grupos más populares de Reino Unido desde principios de los 90 gracias a singles como ‘Smack My Bitch Up’ con los que se ganaron el sobrenombre de “padrinos del rave”. Su último álbum, ‘The Day Is My Enemy’, se publicó en 2015.

Los segundos son uno de los grupos de culto más míticos de la música popular europea: procedentes de Berlín, emergieron en los 80 y su estilo industrial y turbio terminaría influyendo a generaciones de bandas posteriores como Depeche Mode (‘People Are People’), Nine Inch Nails o Skinny Puppy. Les hallamos en el mismo mundo industrializado de Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle o Esplendor Geométrico.

El resto de confirmaciones las conforman Vitalic, que presentará nuevo álbum, ‘Voyager’, publicado este año; Kiasmos, el reputado dúo de Ólafur Arnalds y Janus Rasmussen; Mark Eitzel (líder de American Music Clb), Exquirla, la colaboración de Niño de Elche y Toundra; la conocida cantautora vasca Anari y la banda canadiense TOPS, que acaba de estrenar un interesante videoclip con “superestrellas”.

El abono para BIME Live sale hoy a la venta a un precio reducido de 45 euros + gastos hasta el 25 de mayo (inclusive).