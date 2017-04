Albert Pla a Albert Rivera: “deja de intentar prohibir nuestros conciertos”

Esta noche, Albert Pla ha firmado una carta abierta en Público dirigida al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien pide que “deje de intentar prohibir el concierto que organizamos el 12 de mayo en el Teatro Filarmónica de Oviedo”. “No es la primera vez que tu partido junto al PP lo intenta”, escribe. “Tengo que convencerte de que dejes de vetar nuestros conciertos. ¿Lo entiendes, verdad? Lo más feo es que además hacéis creer a los ciudadanos españoles que nuestro trabajo está subvencionado por el Gobierno y que, de alguna manera, estos conciertos son actos antisistema pagados con el dinero de todos. No es cierto. El teatro, aunque sea público, no nos contrata, ni siquiera cede sus instalaciones gratuitamente. Quede claro que el concierto se hace a través de un promotor privado que alquila el teatro con este fin. También quede claro que eres tú, y no yo, el que, hoy por hoy, recibe un sueldo del Estado”.

“No te quejes, habéis conseguido lo que queríais, ya sois un montón de “ciudadanos” en el Gobierno, en el Senado, en el Parlamento, en los bancos, en los tribunales, en todas las teles, periódicos, radios y medios digitales”, expresa el cantante. “¿Queréis también el control de los fanzines, de los grafitis, de los raperos mallorquines, de los comediantes y de los titiriteros? ¿Queréis también el control de los teatros, de las salas, de los bares musicales, de las galerías de arte y de los cines? ¿Queréis la cultura y el espectáculo entero? […] ¿Ahora también vais a venir a molestar a los que somos minoría entre minorías con la burda excusa de que os faltamos el respeto y provocamos crispación social?”

“Con los años, me pareció raro que te hicieras famoso en España hablando mal de la mitad de los catalanes. Pero me callé”, firma Pla. “Con eso casi llegas a presidente, aunque también creo que no llegaste a ser presidente de España precisamente porque eres catalán. Pero no por eso nos vamos a enfadar”.

“Lo mío, a veces, son verdades disfrazadas de mentiras, lo vuestro siempre son mentiras disfrazadas de verdad”, defiende el cantante. “Por favor, entra en razón, diles a los de tu partido y a tus socios del PP que tengan piedad de nosotros, que nos dejen trabajar en paz”.

La carta íntegra, muy interesante, por cierto, en la web de Público.