Macaulay Culkin se transforma en un mártir Kurt Cobain para Father John Misty

Echábamos de menos una buena noticia de Father John Misty esta semana, pero aquí está: el cantautor, a medio camino del crooner y el monologuista de humor, presenta hoy el vídeo oficial para una de las canciones más destacadas de su nuevo disco, ‘Pure Comedy’. Se trata de ‘Total Entertainment Forever’, aquella canción que presentó semanas atrás en televisión y que llamaba la atención por sus sonoras primeras líneas: “Acostándose cada noche con Taylor Swift a través del Oculus Rift” –nombre de un conocido dispositivo de realidad virtual, por si no lo sabías–.

Y, precisamente, el clip presenta una supuesta escena de realidad virtual que escoge en su peculiar dispositivo VR el mismísimo George Washington. Su fantasía es, en cambio, martirizar, como si del mismo Jesucristo se tratase, a un Kurt Cobain que interpreta, en uno de esos guiños ácidos típicos de Josh Tillman, Macaulay Culkin. En el momento de su “crucifixión” junto a Jon, el dueño de Garfield, y Bill Clinton, colocan sobre la cabeza de “Kurt” un cartel con el mensaje “King of the Cucks”. “Cuck” puede entenderse como un diminutivo de “cuckold”, que podríamos traducir como “cornudo”. Igual a Courtney Love esto no le hace gracia, vete a saber.

La elección de Cobain, habida cuenta de sus problemas con la fama, y Culkin, juguete roto por antonomasia de Hollywood, es más que intencionada si tenemos en cuenta que la letra de la canción habla sobre la comercialización del arte en las sociedades capitalistas, por mucha pinta de broma que tenga todo. Además, es necesario señalar que esa estética amateur del clip, casi de función escolar, es obra de su director, el mismísimo Adam Green, que también aparece en el vídeo, por cierto. Recordemos que Green presentó el pasado año su última película, ‘Aladdin’, en la que también participaba el protagonista de ‘Solo en casa’.

Father John Misty está alcanzando un rotundo éxito con este, su tercer disco de estudio. Hace solo unos días alcanzaba por primera vez en su carrera el número 1 de las listas de músicas rock, americana/folk y alternativa de Billboard. Según datos de Nielsen, la suma de sus ventas y streaming en los pocos días que lleva el disco a la venta alcanzan las 35.000 copias, superando las 28.000 que logró su antecesor, ‘I Love You, Honeybear’. Y hasta ha tenido una buena entrada en la lista española de ventas. Recordemos que Josh Tillman visitará España para presentar ‘Pure Comedy’ el próximo mes de noviembre.