Muere Jonathan Demme, director de ‘El silencio de los corderos’ y ‘Philadelphia’

Según se ha dado a conocer hace unos minutos, el director de cine Jonathan Demme ha fallecido a la edad de 73 años, a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de esófago que padecía, sumados a problemas cardíacos. El cineasta nacido en Nueva York inició su carrera en los primeros años 70, rodando thrillers carcelarios de serie B (con Pam Grier en ‘Black Mama White Mama’, por ejemplo). En los primeros años 80, en cambio, cambió de tercio y trabajó en diferentes proyectos relacionados con la música pop: dirigió el clip de UB40 y Chrissie Hynde interpretando una versión de ‘I Got You Babe’, el clip oficial de ‘The Perfect Kiss’ de New Order y, sobre todo, una de las películas musicales más célebres de la historia, ‘Stop Making Sense‘ de Talking Heads.

Sin embargo, su eclosión como cineasta llegó cuando dirigió en 1986 a una jovencisima Melanie Griffith y a Jeff Daniels en la estupenda comedia ‘Algo Salvaje’. Con ‘Casada con todos’, de 1988, con Michelle Pfeiffer y Alec Baldwin, parecían perpetuarle en el género de comedia romántica y, sin embargo, todo cambió al llegar los 90. El célebre thriller psicológico ‘El silencio de los corderos’ (1991) no solo se convirtió en un taquillazo sino que también logró el respaldo de la crítica, obteniendo por su trabajo en ella el Oscar a mejor director y el Oso de plata en el Festival de Berlín. ‘Philadelphia’ (1993), un drama que ponía a Tom Hanks –que ganó así su primer Oscar– en la piel de un enfermo de SIDA que se embarcaba en una lucha legal por sus derechos, le consolidó como uno de los directores más prestigiosos de Hollywood.

A partir de entonces, los trabajos de Demme fueron espaciándose más en el tiempo –dirigiendo 6 filmes en los últimos 23 años–, con peores críticas y poco notables resultados de taquilla. Entre ellos que destacan su adaptación de ‘Beloved’, famosa novela de la Nobel de Literatura Toni Morrison, o la última de ellas, ‘La boda de Rachel’, que logró una nominación al Oscar para Anne Hathaway, y la última de ellas, ‘Ricki‘, en la que Meryl Streep daba vida a una cajera de supermercado que por la noche daba rienda suelta a su sueño de ser una rockera. Es destacable que Demme mantuviera esa relación especial con el mundo del pop durante toda su carrera. De hecho, algunos de sus últimos trabajos han sido documentales sobre artistas tan diversos como Neil Young o Justin Timberlake.