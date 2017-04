Brie-yoncé, el flashtits de Tove Lo, Selena Gomez & The Weeknd paseando su amor…

Vuelve, bien cargadita, nuestra sección “10 fotos que no debiste perderte”, fotos y vídeos insólitos del universo pop vistos en Internet. En esta ocasión, el protagonismo recae en algunas cosas que ocurrieron en Coachella, con una Tove Lo tan desatada sobre el escenario como The Weeknd y Selena Gomez en el área de backstage, además de Zahara, Brie-yoncé (suma del queso francés y Beyoncé, leéis bien), M.I.A., Goldfrapp, Toundra, Naomi Watts…

Naomi Watts trolea a una fan en el metro de Nueva York

Esta imagen que veis aquí abajo es del perfil de la protagonista de ‘Mulholland Drive’ o ‘Lo imposible’, Naomi Watts. ¿Y quién es la personalidad que aparece retratada en ella? Nada menos que Aubrey Lofgren, una chica hasta entonces anónima que iba en el metro en Manhattan y tuvo la “suerte” de sentarse en un vagón justo frente a la actriz británica. La cosa es que quiso dar fe de su encuentro en Instagram, con tan mala/buena suerte que Watts se dio cuenta y troleó a Lofgren haciendo lo propio. ¡Toma pillada!

Think you're pretty sneaky? #gotyou #snap #subwayscenes 📸😜👀 Una publicación compartida de Naomi Watts (@naomiwatts) el 26 de May de 2016 a la(s) 10:18 PDT

M.I.A. personalizando su camiseta del Real Madrid

Aquí tenemos a Maya Arulpragasam, M.I.A., esperando a que un amable tendero le dispense su “auténtica” camiseta personalizada del Real Madrid C.F. durante una visita a Ciudad de México. ¿De quién será fan la británica? ¿De Cristiano? ¿Será más de Isco o de Bale? ¿Será raulista? En realidad, sospechamos que su customización tiene que ver por aquello de las líneas aéreas de Emiratos Árabes que patrocina al club español, y, como ya hizo con una camiseta del Paris Saint-Germain F.C. tiempo atrás, está grabando aquello de “Fly Pirates”. ¿Se atreverá a sacarla en su concierto del Mad Cool?

#flypirates Una publicación compartida de MIA (@miamatangi) el 3 de Abr de 2017 a la(s) 2:01 PDT

… y ahora Nicki Minaj también quiere un canguro como mascota

Ya sabemos que somos pesadas con Nicki, pero es que siempre tiene algo rumboso que enseñarnos en su perfil de Instagram. En esta ocasión nos mostraba cómo, en uno de sus viajes, se cruzó con un viandante que paseaba tranquilamente a su mascota… ¡Un canguro! El vídeo engancha casi tanto por lo cutie de la escena como por el grito de sorpresa de Nicki.

When bae say he only a HOP skip & a jump away. 🤔😭😭😭😭😭😭😂 man this shit got legit tears coming out my eyes. Like at what point do u just… 🤔 breh… #blackTwitterIsJus … 😂🙃 The #MakeLoveVIDEO is now on VEVO!!!!! Una publicación compartida de Nicki Minaj (@nickiminaj) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 7:12 PDT

Alison Goldfrapp ya molaba antes de que tú hubieras nacido

¿Cuántos de aquí habíais nacido en 1982? Vale, algunos de nosotros también, pero muchos otros sabemos que no. Pues sabed que Goldfrapp, Alison, ya molaba mucho por entonces. Con apenas 16 añitos, la intérprete y co-autora del reciente ‘Silver Eye’ se fotografiaba de esta after-punk guisa mostrando su incipiente belleza y carácter.

Brie-yoncé, o cómo transformar 40 kg de queso en una escultura de la diva pop

¿Descacharrante? ¿Absurdo? ¿Iluminado? No sabemos bien cómo describir el hecho de que la artista Jacqui Kelly participara en un concurso de esculturas de queso (sí, tal cosa existe) imitando la ya icónica imagen con la que Beyoncé anunció en Instagram que estaba embarazada de gemelos. Lo cierto es que el resultado se acerca bastante a una imagen religiosa. ¿Peregrinarán sus fans a venerar a Brie-yoncé? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que alguien decidiera hacerse una tapita? ¿Cuándo empezaría a cantar –¡¡¡badum-tsss!!!–?

Was delighted to create this cheese Beyonce for the E20 Cheese & Wine Collective / Robin Collective, 40kg of cheese & 36 hours later Una publicación compartida de Jacqui Kelly (@totallysugarlondon) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 4:31 PDT

Toundra llevan el espíritu flamenco a Austin

Una de las bandas o artistas españoles que sí lograron superar los estrictos controles migratorios de EEUU para actuar en el festival SXSW de Austin, Texas, fueron los madrileños Toundra. Allí, como imbuidos por el carácter flamenco de su disco conjunto con Niño de Elche bajo el nombre de Exquirla, durante un descanso de su gira improvisaron esta cachonda “rumbita guapa de Texas”. Con lo serios que parecen cuando se suben a escena…

No podíamos dejar de compartir este vídeo grabado en los durísimos ensayos para nuestro concierto de celebración de nuestro décimo aniversario del próximo 13 de mayo en Riviera (Sound Isidro '17) @sound_isidro Una publicación compartida de Toundra (@toundra) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 4:27 PDT

Zahara se ha enamorado de la portada de ‘Me enamoré’ de Shakira

La portada del último single de Shakira, ‘Me enamoré’, esa canción que describe su flechazo con el futbolista Gerard Piqué, pasará ya a los anales como uno de los WTF más grandes de este año. Pero ojo, que no a todo el mundo le ha parecido un despropósito. Sin ir más lejos, a Zahara le ha parecido de lo más inspiradora, y ahora no puede parar de posar al lado de árboles.

No os ha gustado la portada del "Me enamoré" de Shakira, pero a mí me ha traído inspiración para tres años. • 📷 @alberto_moreno__ • Una publicación compartida de • z a h a r a • (@zaharapop) el 13 de Abr de 2017 a la(s) 10:54 PDT

Tove Lo mostró en Coachella algo más que un nuevo single

La cantante sueca Tove Lo ha anunciado hace poco que su disco del pasado año, ‘Ladywood’, tendrá su continuación en breve, y en el reciente Coachella mostró su primer adelanto, ‘The Struggle’. Y no fue lo único que mostró: haciendo hincapié en el leitmotiv de su último disco, esto es, equiparar la sexualidad femenina con la masculina, durante la interpretación de su tema ‘Talking Body’ dejó hablar a su cuerpo levantando su top sin pudor.

Wait for it.. 👁👁 #Tovelo #boobieflash #talkingbody #coachella #weekend1 #day3 Una publicación compartida de 🎀👽Stephanie Sanders (@stephy1785) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 3:02 PDT

Selena Gomez y The Weeknd, tan a gustito

Otros que se dejaron ver tan a gustito en Coachella fueron Selena Gomez y su nueva pareja sentimental, Abel Tesfaye, conocido por todo perri como The Weeknd. Hasta ahora su relación, que pretendía ser discreta porque la ex de Tesfaye es Bella Hadid, amiga también de Gomez, se había confirmado por alguna pillada por parte de paparazzi. Sin embargo, dejándose llevar por el sol de California y el espíritu pseudo-hippiesco del festival, se pasearon por allí con total libertad, morreando y todo. Incluso subieron algún selfie a sus perfiles, dejando claro que van en serio, y tal.

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 15 de Abr de 2017 a la(s) 6:04 PDT

El Último Vecino expresa su momento personal con una imagen

Hace unos días nos alarmamos al leer un mensaje en redes sociales del grupo barcelonés El Último Vecino, que decía directamente que dejaba de existir. Al final, a través de su management, negaron tal extremo, calificándolo de “metáfora”. Poco después, el propio Gerard volvía a Instagram para aclarar que tal comentario se debía a su “fragilidad” tras “una larga y mala temporada a nivel creativo y personal”. Lo que sí era una verdadera metáfora de todo eso, era la instantánea que acompañaba el mensaje. Gerard, ojalá veas pronto las cosas de otro color. ¡Mucho ánimo!