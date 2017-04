Habrá música de Adele en 2017: escucha su versión de Brandi Carlile contra los niños víctimas de la guerra

Adele ha grabado una canción para ‘Cover Stories’, el nuevo proyecto de la cantautora de country Brandi Carlile, que publica Legacy el 5 de mayo. ‘Cover Stories’ recopila las canciones de ‘The Story’, el segundo álbum de Carlile, interpretadas por algunos de sus artistas favoritos. Su objetivo es recaudar fondos para War Child, que ayuda a niños y niñas víctimas de la guerra.

La autora de ‘25’, que recientemente hablaba sobre la posibilidad de abandonar los escenarios -que no la música- versiona ‘Hiding My Heart’. Estamos ante una grabación sencilla, de guitarra y voz, que nos recuerda a los tiempos en los que Adele era solo una artista emergente. Mucho ha llovido desde entonces, por eso incluso asombra ver su nombre cerrando el álbum, claro que eso es porque la secuencia original de ‘The Story’ se ha respetado.

Sobre ‘Cover Story’, Carlile ha escrito: “esto es una historia de David y Goliat. Desde que he sido madre, la realidad de que la guerra pueda llevarse la hermosa vida de un niño me ha parecido un problema demasiado enorme. Así que pedí a mís héroes que me ayudaran a lanzar una roca contra el gigante que es nuestra crisis de refugiados y ayudar de la única manera que sabemos, que es a través del poder de la música”.

Otros artistas que han contribuido al proyecto son Dolly Parton, Pearl Jam o Indigo Girls.

‘Cover Story’:

01 Shovels & Rope – “Late Morning Lullaby”

02 Dolly Parton – “The Story”

03 Kris Kristofferson – “Turpentine”

04 Old Crow Medicine Show – “My Song”

05 Jim James – “Wasted”

06 The Avett Brothers – “Have You Ever”

07 Anderson East – “Josephine”

08 Secret Sisters – “Losing Heart”

09 Indigo Girls – “Cannonball”

10 TORRES – “Until I Die”

11.Margo Price – “Downpour”

12 Ruby Amanfu – “Shadow On The Wall”

13 Pearl Jam – “Again Today”

14 Adele – “Hiding My Heart”