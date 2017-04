PJ Harvey lanza ‘A Dog Called Money’, un doble single sorpresa

De manera inesperada, la artista británica PJ Harvey lanza hoy un nuevo single titulado ‘A Dog Called Money’. Contiene dos canciones, la titular y otra llamada ‘I’ll Be Waiting’, que tanto por su sonido como por el equipo con el que las ha grabado, el productor Flood y su colaborador habitual John Parish, podrían ser descartes de las sesiones de su último disco, ‘The Hope Six Demolition Project’, un disco notable que suponía una progresión del sonido que presentó en el sobresaliente ‘Let England Shake’.

El tema titular, que fue presentado anoche en exclusiva en un programa de la BBC, contiene unos coros lúgubres y unas percusiones expansivas, encajando bastante bien en su sonido reciente. Sin embargo, ‘I’ll Be Waiting’ sorprende más, mostrando un perfil sencillo y acústico, con una luminosidad que pocas veces ha emergido en la discografía de Polly Jean.

Este single se editará como un 7” que se venderá de forma exclusiva en los conciertos de la gira por salas en la que se ha embarcado este año. Una gira que, recordamos, tendrá una única parada en nuestro país: será el día 23 de agosto, en el Poble Espanyol de Barcelona. Además, PJ Harvey también ha mostrado en las últimas horas la cuarta de una serie de playlists de Spotify en las que refleja su gusto musical, con The Doors, Bob Dylan, Elvis Presley… ¡y Nick Cave!