No has oído todo de ‘Purple Rain’ de Prince: escucha la inédita ‘Electric Intercourse’

Este 23 de junio se publica una reedición ampliada de ‘Purple Rain’, el disco más vendido de Prince (y uno de los mejores valorados), que incluye una generosa ración de canciones inéditas pertenecientes a su famosa “recámara”, además de versiones alternativas, remezclas, caras b y producciones remasterizadas del disco original.

La lista de temas inéditos constituye básicamente un nuevo disco (de hecho, sería más largo que el ‘Purple Rain’ original) y hoy se ha estrenado uno de ellos, ‘Electric Intercourse’, que Prince tocó frecuentemente en directo, pero cuya versión de estudio no se había oído hasta ahora. Es una canción juguetona, de arreglo electrónico peculiar, que no hubiera desentonado en ‘Purple Rain’ -de hecho es un descarte y sustituyó a ‘The Beautiful Ones’ según Prince Vault-, en parte porque el álbum en sí ya contenía algo de relleno, a pesar de su brevedad.

Entre el resto de temas inéditos encontramos títulos como ‘Wonderful Ass’, ‘Love and Sex’, ‘Our Destiny / Roadhouse Garden’ y una versión alternativa de ‘Computer Blue’ que ya se había filtrado y puedes escuchar aquí. Este es el tracklist de la reedición de ‘Purple Rain’. Mientras, el destino del recientemente anunciado EP póstumo de Prince, ‘Deliverance’, sigue siendo incierto.

‘Purple Rain’

01 Let’s Go Crazy

02 Take Me with U

03 The Beautiful Ones

04 Computer Blue

05 Darling Nikki

06 When Doves Cry

07 I Would Die 4 U

08 Baby I’m a Star

09 Purple Rain

Inéditas

10 The Dance Electric

11 Love and Sex

12 Computer Blue (Hallway Speech Version)

14 Electric Intercourse

15 Our Destiny / Roadhouse Garden

16 Possessed

17 Wonderful Ass

18 Velvet Kitty Cat

19 We Can F**k

20 Father’s Song

Versiones alternativas

21 When Doves Cry (7″ Single Edit)

22 17 Days (7″ B-Side Edit)

23 Let’s Go Crazy (7″ Single Edit)

24 Let’s Go Crazy (Special Dance Mix)

25 Erotic City (“Let’s Go Crazy” 7″ B-Side Edit)

26 Erotic City (Make Love Not War Erotic City Come Alive) [Extended Version]

27 Purple Rain (7″ Single Edit)

28 God (“Purple Rain” 7″ B-Side)

29 God (Love Theme from Purple Rain) [U.K. 12″ B-Side]

30 Another Lonely Christmas (“I Would Die 4 U” 7″ B-Side Edit)

31 Another Lonely Christmas (Extended Version)

32 I Would Die 4 U (7″ Single Edit)

33 I Would Die 4 U (Extended Version)

34 Baby I’m a Star (“Take Me With U” 7″ B-Side Edit)

35 Take Me With U (7″ Single Edit)