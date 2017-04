Ready for the Weekend: Katy Perry, Gorillaz, Feist, The Cranberries, Phoenix, Foster The People…

Semana realmente loca de lanzamientos. A punto hemos estado de alcanzar los 60 temas, y eso que el buzz-single de las Haim no ha llegado aún a Spotify. El caso es que los últimos 7 días han sido fuertes en cuanto a nuevos singles: Katy Perry, Phoenix, Foster The People, Shabazz Palaces, Algiers, The War On Drugs, Frank Ocean, Mura Masa o el nuevo supergrupo de Sufjan Stevens con Nico Muhly, Bryce Dessner y James McAlister.

A ellos se han sumado hoy nuevas canciones de DJ Khaled rodeado de estrellas como Justin Bieber o Chance The Rapper, Prince, Kygo con Ellie Goulding, PJ Harvey, Nancys Rubias los nuevos sonidos de Fall Out Boy, Imagine Dragons, OneRepublic, Caetano Veloso, SZA, Cassius, Maya Jane Coles, Tove Styrke o A$AP Mob. También encontramos colaboraciones sorpresa como las de Charli XCX con el productor Whethan, Sean Paul con Migos o el veterano Richie Havens con Portugal.The Man.

También es un día fuertecito en cuanto a nuevos LPs: hoy se publican los ansiados regresos discográficos de Gorillaz, Feist, The Cranberries (incluso aunque sea con un disco de versiones acústicas) y Mary J. Blige (con featurings de Missy Elliott, Kanye West y Kaytranada). También Cashmere Cat, Mew, Thurston Moore, Mark Lanegan, el rapero Wale (atención a su tema con Dua Lipa, podría pegar fuerte), la chilena Mon Laferte, Sylvan Esso y BNQT, la superbanda con miembros de Franz Ferdinand, Travis, Band of Horses y Grandaddy.

También es un día inusualmente profuso en lanzamientos nacionales: hoy llegan los álbumes de Wild Honey, Murciano Total y L.A. que se venían anunciando, además de los debuts de los divertidos Tronco, los interesantes Calavera y Heather, una banda que podría dar mucho que hablar en el underground. También podemos escuchar más canciones de lo próximo de Mishima, Pablo Und Destruktion, El mató a un policía motorizado, Betacam (cuyo vídeo para la estupenda ‘La discusión’ estrenábamos esta semana), Solo Astra, Nancys Rubias, y McEnroe, que preparan nuevo EP. También descubrimos lo nuevo de los mexicanos Los Románticos de Zacatecas, un nuevo tema de Pacífico, otro de Santi Capote de Ellos con Juliana Gattas de Miranda! y descubrimos a Druso, un joven que hará las delicias de los fans de Mac DeMarco.