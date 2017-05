Pues no, esta nueva versión de ‘Olvídame y pega la vuelta’ de Pimpinela no tiene ninguna gracia

En las últimas horas es posible que hayáis visto un vídeo de Facebook que parece que se está haciendo viral y que protagonizan Pimpinela, el dúo argentino que se hiciera enormemente popular en los años 80 con sus canciones melódicas de amor y desengaño. Precisamente este vídeo del que hablamos recoge una nueva versión de la más popular de ellas, ‘Olvídame y pega la vuelta’.

De visita a un programa de la radio de su país llamado “Perros de la calle” para presentar un libro autobiográfico, Pimpinela acudieron motu proprio a cantar aquella canción con una nueva letra, supuestamente “millenial” (¿?). Comienza así: “Hace dos años y un día me bloqueó de WhatsApp. Hace dos años y un día me borró de Instagram. Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin stalkear. Y olvidando una noche yo lo enganché online”, dice en la primera estrofa entonando Lucía Galán antes de dar paso a su hermano Joaquín en el célebre estribillo, con una letra sonrojante que supuestamente pretende sonar juvenil, con referencias a los selfies, Facebook, Netflix y a filtrar fotos sexuales de tus ex-parejas.

Esto se está vendiendo como algo supuestamente divertido (“desopilante” es el adjetivo que emplea el diario Clarín) y en realidad no lo es. De hecho, tiene un cariz cuñadil bastante patético, que hace pensar en aquel meme del Sr. Burns. Casualmente, esta misma canción resurgía hace muy poco en otra nueva versión: la ofrecida por Jennifer López a dúo con su ex-marido Marc Anthony, y que estrenaron juntos en la última gala de los Grammy Latinos. Una idea que parece haber cuajado en ella, pues su recién estrenado single ‘Mírate‘ tiene mucho de Pimpinela.