Denigrante “broma” sexual a Emma Marrone, ex-representante italiana de Eurovisión

Un vídeo protagonizado por Emma Marrone, la cantante que representara a Italia en Eurovisión 2014 con la canción ‘La mia città’, se ha hecho viral en los últimos días en Italia e, incluso, está alcanzando notoriedad fuera de sus fronteras. Sin embargo, sus imágenes no provocan exactamente las risas que pretendían, o al menos no de todo el mundo.

La cantante fue objeto de una broma de cámara oculta en el programa de Mediaset Canale 5 ‘Amici di Maria De Filippi’, un talent-show que lleva décadas en antena. Emma acudió al programa como colaboradora para interpretar en vivo la célebre ‘I Am Calling You’ de Jevetta Steel, mientras actuaba a su lado un bailarín. Durante los ensayos tuvo lugar la teórica “broma”, que llegaba cuando, en una supuesta coreografía apasionada del bailarín, este se propasaba, acercando su rostro al suyo de forma exagerada y tocaba el cuerpo de Emma de manera libidinosa e insistente.

Pese a la obvia resistencia de la artista –que comenzaba marcando distancias diciendo “un poco menos” y terminaba empujando violentamente a su compañero de escena– y a las risas que despertaba entre presentadores, concursantes y público del programa, la escena evoca de forma repugnante a un caso de acoso sexual físico hacia la mujer. Aunque Emma aparecía sonriente durante la emisión de la broma, numerosas voces en su país han elevado una queja por ridiculizar y situar algo tan grave en un contexto de supuesto humor. La respuesta de su célebre presentadora Maria De Filippi no ha sido, en modo alguno, de arrepentimiento: “Si alguien piensa que la broma era una apología de la agresión sexual, es que el mundo se ha vuelto del revés. No creo que alguien levemente racional pueda pensar algo así”. El vídeo no ha sido retirado, ni mucho menos, así que podéis juzgar vosotros mismos.