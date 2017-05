El batería de La La Love You, condenado a dos años de cárcel por lesiones a dos policías

Quizá algunos recordéis cuando en octubre de 2014 nos hacíamos eco del altercado que tuvo Rafael Torres, batería del grupo madrileño La La Love You, con dos polícías vestidos de paisano tras un bolo en Gijón. Entonces Rafa y su grupo acudían a las redes sociales para denunciar lo que consideraron un ataque injustificado de los dos agentes de la Policía Nacional que, además, le retuvieron durante 30 horas en comisaría, donde volvió a ser agredido repetidamente ante otros agentes. Una experiencia con la que el músico aseguró pasar “mucho miedo”. Entonces el grupo entendía que uno de los agentes había sido golpeado y confundieron a Rafa con su agresor, por lo que le asaltaron. Se interpuso una querella por detención ilegal y malos tratos que, sin embargo, fue archivada.

Aquella pesadilla, sin embargo, no acabó ahí: según informa El Diario, la sentencia del juicio por atentado y lesiones a dos policías instruido por el juez Lino Rubio Mayo en la sala de Lo Penal número 1 de Gijón y Torres, ha condenado a dos años de cárcel y a una indemnización de 12.209€. La fiscalía pedía 4 años de prisión para él. Según el relato del juicio dado por cierto por el juez, los agentes aseguraron que le confundieron con un ladrón de móviles –Torres solo llevaba el suyo porpio en el momento de la detención– y se identificaron ante él, pero Rafa intentó huir, produciéndose un forcejeo en el que el músico dio varias patadas, y que, una de ellas, impactó en la boca de uno de los agentes causándole la rotura de dos dientes y una baja de 19 días.

Según se explica en la misma noticia, la defensa de Torres ha recurrido ya la sentencia ante la Audiencia Provincial apoyándose en un vídeo de seguridad que, aunque fue examinado en el juicio, no ha sido estimado por el juez como su abogado pretendía. En él se aprecia, aunque a bastante distancia, cómo el joven es asaltado por uno de los policías, corriendo y por la espalda, lo cual apoya su versión diciendo que intentó huir porque los agentes no se identificaron previamente –en contra de lo que indicado en la sentencia– y él no sabía que eran policías. Además, aseguran que, aunque en el forcejeo pudiera producirse el golpe que hizo sangrar al agente, no fue por una patada sino por un golpe fortuito, por lo que no habría “dolo, culpa o negligencia”, según declaraciones a El Diario.

El grupo se ha manifestado en redes sociales mostrando su indignación por los hechos. Recordemos que La La Love You lograron cierta repercusión allá por 2009, cuando se presentaron para participar en Eurovisión por nuestro país. A finales de 2013, lanzaban su debut homónimo, lleno de pop punk melódico con gotitas de Autotune y editado por Subterfuge.