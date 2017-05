Shed Seven reacciona ante el posible plagio de Harry Styles a una de sus portadas y queda peor

Si viviste a fondo la época dorada del brit pop de los noventa probablemente recordarás el nombre de Shed Seven, un grupo de York formado en 1990 que llegó a colocar hasta quince singles en el top 40 británico, pero que nunca movió las copias de unos Blur, unos Oasis, unos Manic Street Preachers o incluso unos Ocean Color Scene. El grupo se separó en 2003, se reunió para una gira en 2007 y este año vuelve con otra gira y promete un nuevo disco, para el que ya se han adjudicado una pequeña polémica que le vendrá la mar de bien de cara a promocionarse en los medios.

La “controversia” involucra a Harry Styles, antes integrante de One Direction y que publica su primer disco en solitario el próximo 12 de mayo. La portada del álbum de Styles había generado habladuría en las redes sociales por su sospechoso parecido con la de un single de Shed Seven de 1994, ‘Ocean Pie’. En la cubierta de Shed Seven, un chico joven aparece desnudo, de espaldas y cabizbajo apoyado en la pica de un baño, mientras que en la de Styles, el mismo cantante es retratado desnudo, de espaldas y cabizbajo, además de completamente mojado, aunque no sé aprecia dónde (¿un baño, un río?).

Rick Witter de Shed Seven ha contestado ahora a estas acusaciones de plagio en The Mirror y, sin mojarse demasiado, ha dicho que sí, que las portadas se parecen, que igual se trata de plagio pero que se siente halagado si es así y que no piensa llevar a Styles a los tribunales. Claro que el tono de sus palabras denota cierto resquemor hacia Styles: “cuando lo vi por primera vez pensé, “¿nos estas copiando?”: se parecen mucho. Me lo tomo como un cumplido. Dicen que la imitación es el halago más sincero. Le vi cantando en Graham Norton yendo así como de indie. Buena suerte al chaval. No me voy a mater en abogados. Si el chico mantiene nuestro nombre en el candelero, bien por él. Puede venir a vernos a nuestra gira y aprender cuanto quiera a ser rock’n’roll”.

Desde luego no parece que esta actitud condescendiente “te dejamos que nos copies” vaya a ayudar demasiado a la imagen de un grupo que prácticamente ya nadie recuerda… ¿Y no está el posible plagio un pelín cogido por los pelos?

Os dejamos con el single más reciente de Styles, ‘Sweet Creature’, publicado ayer: