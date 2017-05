‘Slow Hands’ es tendencia y no es por Interpol

‘Slow Hands’ fue el carismático primer single del segundo disco de Interpol, que este año giran celebrando el 15º aniversario de su debut y de hecho actuarán en Dcode (Madrid) y Barcelona para tocar aquel disco. Pero hoy, #SlowHands es tendencia en Twitter por otras razones: el lanzamiento de un nuevo single así llamado del ex miembro de One Direction Niall Horan.

Niall publicaba su primer single solo, ‘This Town’, el pasado mes de septiembre, y ahora es el momento de esta otra canción, un simpaticote medio tiempo “bastante sexy”, según sus propias palabras, que recuerda a Bryan Adams. En la letra, también según sus propias indicaciones, puede parecer que es el chico quien invita a la chica a su casa, pero en verdad es ella la que lo verbaliza en un inesperado giro de los acontecimientos que seguramente represente toda una revolución sexual para la humanidad jamás antes vista (“We should take this back to my place… /

That’s what she said right to my face”).

Os dejamos con la canción de Niall y con algunos de los tuiteros de todo el mundo que han pensado en Interpol al verlos de “trending topic”, algunos deduciendo que incluso se habían separado. Por cierto, hay quien ha recordado la versión del tema de Interpol realizada por Azealia Banks.

#SlowHands is trending and I thought @Interpol was up to something great 😎 — N I C O (@NickyStarkiller) May 4, 2017

Interpol and Azealia Banks did it better. #SlowHands — آمنة / امونة (@spiritdesire1) May 1, 2017

Vemos que #SlowHands es Trending Topic, pero la Slow Hands de verdad es esta, la de INTERPOL. 😒😒😒 https://t.co/GucHAXw8CE — Dcode Festival (@dcodefest) May 4, 2017

La gente de bien sabe que el único tema llamado #SlowHands que vale es el de Interpol. Esto ni sé qué es (?) — blas (@leivrr) May 4, 2017

Pensé que #SlowHands era por Interpol, pero no, mi corazón se rompió en mil pedazos. — ★ (@majo27_) May 4, 2017

Disappointment that it is not a cover of an Interpol song. #SlowHands pic.twitter.com/wXhgtWIIQ2 — Dianne Tanner (@diannespanner) May 4, 2017