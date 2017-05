La Bohème / Chuchos

El hecho de que ‘Chuchos’ sea su primer disco con distribución puede llevar a equívoco. La Bohème no son ningunos recién llegados. De hecho, este numeroso colectivo de rap radicado en Madrid (6 MCs, un productor y un artista gráfico) ha lanzado hasta 14 referencias de distintos miembros de la crew desde 2012. El pasado año, sin ir más lejos, mostraban el que podríamos denominar como su verdadero debut grupal: ‘Dimanche’, un singular festín de cultura urbana que arrancaba con el sonido de ‘Mi gran noche’ de Raphael y que contaba con nada menos que Chimo Bayo y El Coleta para construir un homenaje a la era de la Ruta. Un interesantísimo disco que quedó injustamente perdido en la maraña de novedades.

Pero ‘Chuchos’ es, ciertamente, su gran salto, especialmente desde el punto de vista comercial. Con el respaldo de BOA, este álbum pone en el mapa de un mayor rango de público sus rimas repletas de interesantes referencias de la cultura pop y el arte: Picasso, Metallica, Miles Davis, Britney Spears, Marvel y DC, fútbol, Lady Di, cocina, Smashing Pumpkins, Camarón, Michael Haneke, Madonna, ‘Watchmen’, Leopoldo M. Panero, ’Un tranvía llamado deseo’, Antonio López, Eurythmics o The Verve confluyen en unas letras que no hablan de trapicheo y mala vida (aunque sí de autoafirmación), sino de trabajo, calle y amistad. Es justo también señalar que, en el apartado más negativo, parecen no poder (o querer) eludir trazas de sexismo como mínimo reprobables.

Consideraciones líricas aparte, lo cierto es que La Bohème presumen en ‘Chucho’ de unas producciones de gran nivel, repartidas al 50% entre AlbertoRock –productor oficial del combo– y el gallego Alan Bi Rush. Unas bases que, sorprendentemente, no son tan permeables a las últimas tendencias del género como podría esperarse: el trap solo aparece remotamente en la emotiva ‘Sorry Babe’, que casi se aproxima al R&B, y en la magnética ‘Hunny Cum Back’. Más bien al contrario, como si quisieran ocupar el espacio que Agorazein dejaron tras ‘Kind of Red’, lo que suena en ‘Chuchos’ es una amalgama de funk, jazz, soul y R&B bastante clásica (¡hay hasta scratches!), pero no por ello menos efectiva.

Con la pegadiza ‘Mis chicos’ a la cabeza, temas como el introductorio ‘Chuchos’, ‘Future Talk’ (con EKS abrasando en francés), ‘Hot Dogs’, ’Kill’Em All’ (una aproximación al pop con, sorpresa, La China Patino), ‘Listen’ (con Suite Soprano) o la melancólica ‘Saddest Song’ tienen madera para convertirse en nuevas favoritas del rap estatal. Sin embargo, tanto academicismo acaba jugándoles una mala pasada, puesto que temas como ‘¿Cuándo?’, ‘Lejos de aquí’ o ‘Foreva’ no distan tanto del rap que se viene haciendo una y otra vez en este país desde los 90, restando por su reiteración. Especialmente en su recta final, se echa en falta más frescura, o al menos algo del riesgo que corrieron en el antes citado ‘Dimanche’… hasta que llegan la bárbara ‘Fuck Fuck’, una auténtica bestialidad, y la elegante, personal y nostálgica ‘Yo vi’, que cierra ‘Chuchos’ en lo más alto. Sin duda esperamos más de La Bohème, pero esta es una buena manera de irrumpir en el mercado.

La Bohème (y amigos) presentan ‘Chuchos’ hoy, día 5 de mayo, en la sala Ya’sta de Madrid. Las entradas están disponibles en Ticketea.

Calificación: 6,8/10

Lo mejor: ‘Mis chicos’, ‘Fuck Fuck’, ‘Chuchos’, ‘Hunny Cum Back’, ‘Kill’Em All’, ‘Hot Dogs’

Te gustará si te gusta: los Agorazein pre-‘Siempre’, Kase.O, el rap con base jazz-funk.

