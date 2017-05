Emojis y pirulas en ‘Love Drug’, el primer single del disco final de Die Antwoord

Como a duras penas pudimos extraer de las no demasiado claras declaraciones de ¥o-Landi Vi$$er y Ninja de hace unos meses, en septiembre de 2017 los sudafricanos Die Antwoord publicarán su “álbum final”. Aunque eso no significa que se separen, puesto que después rodarán una película sobre el grupo. Hoy dan el primer paso hacia esa nueva etapa, lanzando ‘Love Drug’, el “primer single de su álbum final”, confirmando lo dicho anteriormente.

‘Love Drug’ es un tema bastante atípico en la carrera del grupo, pues está protagonizado por una melodía y unas percusiones que recuerdan algún tipo de canto tribal, pero no cuenta con el gancho pseudo-pop de sus mejores singles… hasta que la pirotecnia techno -hardcore inunda su recta final. Sí están presentes, claro, las singulares voces de sus dos miembros principales, que figuran en forma de emojis tragando pirulas, drogas de amor, en el simpático clip con el que lo han presentado en Facebook.

Recordemos que Die Antwoord lanzaron el pasado año una mixtape titulada ‘Mount Ninji and da Nice Time Kid’, que no era sino un anticipo de este nuevo álbum. Además, en las últimas semanas también han sumado a su discografía un disco llamado ‘Made By God (Chapter I)’, con las bases instrumentales de sus temas más conocidos. Die Antwoord son, junto a Depeche Mode, The Killers o Justice, unos de los cabezas de cartel del festival Bilbao BBK Live 2017, que se celebra entre los días 6 y 8 de julio.