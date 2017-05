Black Grape se cachondean de Trump en el adelanto de su primer disco en 20 años

Shaun Ryder y Kermit, miembros de los míticos Happy Mondays, iniciaron en los 90 un proyecto de funk-rock bailable y furioso llamado Black Grape. Bajo ese alias lanzaron dos álbumes en la segunda mitad de los 90, el emblemático ‘It’s Great When You’re Straigh… Yeah!’ y ‘Stupid, Stupid, Stupid’. Ahora, tras 20 años de mutismo, acaban de anunciar su regreso: el día 7 de julio se publica ‘Pop Voodoo’, un álbum que puede presumir de tener una nota de prensa firmada nada menos que por el novelista Irvine Welsh.

“Tengo el placer de anunciar que Black Grape están de vuelta a la carretera, y con un nuevo disco ‘Pop Voodoo’ que realmente rockeara de la hostia en las discotecas”, dice el texto. “El mundo de Shaun nunca había provocado un efecto tan devastador, y sitúa su diana en los objetivos más obvios (Trump), y en los más oscuros… Bueno, descúbrelo por ti mismo”.

De momento podemos certificar esas críticas a Donald Trump en el primer adelanto del disco, una ‘Everything You Know Is Wrong’ que, sobre su base funky, imita la voz y el discurso populista del Presidente de los Estados Unidos. Aunque también retrata a Barack Obama como una marioneta, ojo. Ryder no es un tipo precisamente tibio en sus opiniones. En una breve entrevista con NME, se ha mostrado en contra del Brexit, asegura que ha dejado atrás las drogas, y no le preocupa la dominación de los charts de Ed Sheeran porque las listas “son irrelevantes”. “Lo único por lo que los chavales están dispuestos a gastar dinero es en entradas de conciertos”.