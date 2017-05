Ready for the Weekend: Haim, LCD Soundsystem, Slowdive, TLC, !!!, Halsey, Beth Ditto…

Las novedades discográficas de la semana vienen marcadas sin duda por el lanzamiento de dos singles muy potentes en el pop internacional: la doble cara A presentada hace unas horas por LCD Soundsystem, primeras muestras de su álbum de regreso (si es que llegaron a irse); y el verdadero single de las tres hermanas Haim, un ‘Want You Back’ que es exactamente lo que cabía esperar de ellas. En cuanto a álbumes, sin duda destacan el primer disco en décadas de los veteranos shoegazers Slowdive, y el nuevo álbum del siempre interesante Mike Hadreas, Perfume Genius, con el que teníamos una extensa charla hace días, plasmada en esta entrevista.

Junto a estos, también cabe reseñar los nuevos álbumes de Blondie, At The Drive-In, Kasabian, Mac DeMarco, Natalia Lafourcade, The Afghan Whigs, Juana Molina, Nite Jewel, Pablo Und Destruktion, Pond, The Primitives, el islandés Ásgeir, Mishima, Black Lips, Moon Duo, Day Wave o Diana Krall. También hemos querido destacar los discos de artistas menos conocidos, de momento, como Ruth B. (ganadora del Juno 2017 a la artista revelación), el dúo de interesante rap-punk Ho99o9 y el debut de Apartamentos Acapulco, auspiciados en el sello de Los Planetas. Hay nuevos EPs, por otra parte, de Animal Collective y el primero de Summer Spree, renovado proyecto de Álvaro Muñoz (Tarik y la Fábrica de Colores).

En el apartado de singles y adelantos de próximos LPs, esta semana estrenábamos nuevas canciones de The New Raemon, Modern Cosmology y Mow, además de los de Paramore, Niall Horan, Grizzly Bear, Black Grape y Die Antwoord. Junto a ellos, hay nuevos avances de TLC, Halsey, !!!, Beth Ditto, Flume (con un tema solo disponible en vinilo hasta ahora), Kele Okereke, Sexy Zebras, Rancid, Iseo & Dodosound, Jay-Jay Johanson, Lil Yachty, dvsn, Galantis, ZHU, Charlie Fink (el que fuera líder de Noah and The Whale), y Harry Styles. Destacamos, además, un curioso single conjunto entre los británicos Toy y Rose Elinor Dougall, dos temas inusitadamente acústicos, y el regreso de la tecno-rumba de Camela, por qué no.