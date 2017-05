Belako emplean una alegoría distópica para presentar su próximo disco

Apenas un año después de publicar ‘Hamen’, un disco con el que daban un notable salto cualitativo y cuantitativo, Belako ya anuncian su continuación. Su nuevo álbum se titulará ‘Render Me Numb, Trivial Violence’ y verá la luz el próximo mes de septiembre. Parece que no lo hará, en cambio, en Mushroom Pillow, su último sello.

Porque ‘Render Me Numb’, el tema que emplean para presentar el lanzamiento está referenciado en su espacio de Youtube como “Belako Rekords”, por lo que deducimos que han optado por la autoedición. El single en cuestión es una canción de sonido muy crudo, casi lo-fi, en la que destacan como siempre la aguerrida voz de Cristina Lizarraga (que canta parte de la letra en inglés y parte en francés) y unas guitarras cuyo sonido se asemeja mucho al de My Bloody Valentine. Se acompaña de un clip dirigido por Lander Ibarretxe que parece una alegoría de la distopía a la que parece que estamos abocados: el actor Aleix Llusà come comida poco saludable en una habitación pequeña sobre cuyas cuatro paredes se proyectan imágenes desasosegantes.

Recientemente Belako llenaban titulares por las manifestaciones de su vocalista y teclista, Cristina Lizarraga, acusando muy directamente a la prensa musical de emplear constantemente un sesgo sexista para hablar de su banda. Unas declaraciones a las que quisimos ofrecer una un punto de vista diferente de nuestro director, Sebas E. Alonso.

Belako inician hoy su gira 2017 actuando en WAM Estrella de Levante 2017. A esta fecha se suman una gira por Reino Unido durante este mes de mayo, además de apariciones posteriores en Primavera Sound, Santander Music Festival o Mad Cool, entre otros.