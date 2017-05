Rusko sufre cáncer de estómago

El productor de dubstep británico Christopher Mercer, conocido como Rusko y, sobre todo, por su trabajo en Mad Decent (el sello de Diplo) y en el tercer disco de M.I.A., /\/\ /\ Y /\, ha anunciado que sufre linfoma gástrico, un tipo de cáncer de estómago. Recientemente, Mercer cancelaba varios conciertos en Estados Unidos aludiendo a problemas médicos imprevistos.

En un breve comunicado en Facebook, el productor ha escrito: “Tras mi ingreso en un hospital de Estados Unidos, y ya de vuelta en Reino Unido, he empezado tratamiento para un linfoma gástrico (un tipo de cáncer de estomago). Sintiéndolo mucho no podré hacer ningún concierto este verano, pero pronto publicaré un montón de música nueva, lo cual es genial y me alegrará un poco estos días. Mientras tanto, si no oís mucho de mí, ya sabéis por qué”.

Rusko produjo la mayor parte de /\/\ /\ Y /\, lo que incluye el single ‘XXXO’ y canciones destacadas como ‘Steppin’ Up’ o ‘Teqkilla’. También trabajó para ‘Femme Fatale’ de Britney Spears, aunque sus producciones terminaron quemadas en un incendio. Rusko es autor de varios discos en solitario y de varias remezclas para Lady Gaga (‘Alejandro’), The Temper Trap (‘Soldier On’) o Kelis (‘4th of July’).