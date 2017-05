España, última en Eurovisión para la prensa tras el primer ensayo de Manel Navarro

Manel Navarro ha realizado el primer ensayo de su actuación en Eurovisión, que se celebra en Kiev el 13 de mayo. El cantante presenta un tema veraniego y con guitarra acústica, ‘Do It for Your Lover’, en el estilo de Jack Johnson o Ed Sheeran, y su actuación destaca por una puesta en escena basada en símbolos playeros como tablas de surf o palmeras.

Vertele ha acudido a Kiev para asistir al ensayo de Navarro y explica: “Acompañado por los miembros de su grupo, el tema empieza con un Manel de espaldas, en blanco y negro, contemplando el mundo, tal y como se anunció diferentes webs, cambiando todo a color como si fuera una explosión. Manel empieza a cantar y los led de fondo recrean un paisaje veraniego con palmeras, caravanas y tablas de surf que acaban montándose, virtualmente, en ellas. La canción desprende frescura y alegría y a la puesta en escena le falta algunas correcciones para que sea de diez”.

Aunque Navarro asegura estar “impresionado” tras su primera prueba de contacto con el escenario de Eurovisión, confiesa que “aún quedan cosas por cambiar” en su actuación como “luces, más planos cortos, o modificar el plano cenital cuando surfeo”, asegura Vertele. La que no está nada, pero nada impresionada con Navarro es la prensa especializada de Eurovisión, para la que Navarro iría en última posición según el ránking compartido por Eurofans Spain. No es que hubiera muchas esperanzas en Navarro antes de su ensayo y esto parece confirmar nuestros peores presagios.

Toñi Prieto, directora de entretenimiento de RTVE, hablaba de un inicio de actuación “explosivo” e “internacional” gracias al trabajo visual de Hans Pannecoucke, director artístico de Países Bajos en 2014 (el país quedó en segunda posición). “Siempre hacemos los deberes, solo que es verdad que llevábamos años detrás de montar una puesta en escena un poquito más internacional”, aseguraba. “Y este año hemos conseguido contar con una persona de éxito que ha llevado a cabo otras puestas en escena de otros países con bastante acierto”.

Recientemente se estrenaba el videoclip de la canción, por supuesto también muy surfero.