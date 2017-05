Harry Styles vuela por encima de los mares en el vídeo de ‘Sign of the Times’

Harry Styles, el One Direction que quiere parecerse a Queen y David Bowie y apoya tanto a los gays que no lo considera una causa política, estrena el vídeo de ’Sign of the Times’. Su single en solitario ha sido número 1 directo en Reino Unido, y se mantiene en el top 10 un mes después, si bien su impacto fuera de las islas, como es habitual, es más reducido: en España por ejemplo ahora mismo es puesto 69 tras haber llegado al 53 en su semana de salida.

El vídeo de la canción, grabado en una isla de Escocia, muestra a Harry Styles volando por encima de parajes naturales, nubes y mares, nada que no haya pensado antes Chenoa, aunque aquí mostrado de manera mucho más espectacular, claro. El videoclip no termina de ser una sorpresa para sus seguidores, pues estos ya habían visto en las redes sociales una imagen que le mostraba colgando desde un helicóptero. Publicaba las instantáneas The Sun. Su disco sale el 12 de mayo, mientras que su gira europea no visitará nuestro país.

Otro One Direction que lanzaba single recientemente era Niall Horan, ‘Slow Hands‘. Esta tarde se conocerán las “midweeks” pero las cosas no van tan bien para él. Situado ahora mismo en el puesto 13 de iTunes UK y en el 39 del Spotify británico, tendrá suerte si para finales de la semana resiste en el top 20.