Maria Arnal i Marcel, Guadalupe Plata, Imelda May y Vetusta Morla, en la lista de ventas

El excelente disco de Maria Arnal i Marcel Bagés ‘45 cerebros y un corazón‘ protagoniza una buena entrada en la lista de ventas española, al rozar el top 20. Repasamos esta y otras novedades de la última tabla publicada el pasado viernes por Promusicae. Foto: Lita Bosch.

1(1) Joaquín Sabina / Lo niego todo

Séptima semana consecutiva en el número 1 para ‘Lo niego todo‘ de Joaquín Sabina. El álbum está certificado como platino.



3(E) Antonio Carmona / Obras son amores

El tercer disco en solitario de Antonio Carmona de Ketama, escrito en solitario o acompañado de amigos como Alejandro Sanz, es la entrada más fuerte de la semana, pero no logra batir ni a Sabina, ni a Ed Sheeran, que continúa en el puesto 2. Eso sí, de sus tres álbumes, es el que más alto ha llegado en la lista de ventas, pues ‘Vengo venenoso’ quedó en el puesto 9 y ‘De noche’ en el 10.



4(E) Vetusta Morla / 15151 (en directo)

Vetusta Morla publica dos nuevas ediciones de ‘15151’, la grabación que recoge el concierto íntegro ofrecido por la banda el 23 de mayo de 2015 en el antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Se trata de 2.000 copias de 3 LPs + DVD y 8.000 unidades de 2 CDs + DVD + un cuidado libro en papel fotográfico de alta calidad que recoge las letras de las canciones y repasa en instantáneas la primera de las tres noches en las que la banda consiguió llenar el Palacio de los Deportes en 2015, según la nota de prensa oficial. El disco no repite el número 1 de su último disco de estudio, pero para tratarse de un directo, ni tan mal.



5(E) Ricardo Arjona / Circo soledad

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ha publicado nuevo disco grabado en Londres, New York, Miami, Nashville, Guatemala, Los Ángeles y Colombia. El álbum supera por bastante el puesto 47 del anterior ‘Viaje’ (2014) y supone su mejor marca en nuestro país.



12(E) BSO Soy luna – La vida es un sueño 1

‘Soy Luna’ de Disney continúa dejando discos como este, que seguro que dejan a su público objetivo con tremendas inquietudes en torno a la obra de Calderón de la Barca. Uno de los álbumes de ‘Soy Luna’ fue uno de los grandes éxitos de venta en 2016 en España, si bien este parece que ya no correrá tanta suerte.



16(E) Ray Davies / Americana

El nuevo álbum en solitario de Ray Davies de The Kinks ha tenido una muy buena acogida en listas de éxitos y es, además de número 16 en España, número 15 en Reino Unido y número 79 en Estados Unidos. Son sus mejores datos históricos solo.



18(60) Rosalía / Los Ángeles

La subida más fuerte de la semana en número de puntos es la del excelente ‘Los Ángeles‘ de Rosalía con la producción de Refree. Ya anunciamos que el disco podía ser uno de los sleepers del año y esta es su máxima posición de momento. En La Ventana la han llamado “la Patti Smith de los tablaos”.



19(E) Ramoncín / Quemando el tiempo. 1978-2017

La promoción de Ramoncín en el programa de Cárdenas surte efecto y su disco recopilatorio llega al puesto 19 de nuestro país. El álbum mejora bastante el resultado de ‘Memoria visual 1978-2008’, que fue número 87.



20(E) Imelda May / Life Love Flesh Blood

Gran éxito del nuevo disco de Imelda May en nuestro país, llegando al top 20 y superando por mucho el número 57 logrado por ‘Mayhem’ y el número 81 logrado por ‘Tribal’.

Este ‘Life Love Flesh Blood’ ha sido número 2 en Irlanda y número 5 en Reino Unido.



22(E) Maria Arnal i Marcel / 45 cerebros y un corazón

’45 cerebros y un corazón’ llega hasta el puesto 22 confirmando que Maria Arnal i Marcel Bagés darán mucho que hablar durante los próximos meses después de haber protagonizado un sold-out en la Sala Apolo de Barcelona con bastante antelación. “La explosión definitiva” del dúo, titulábamos… et voilà. El dúo actúa esta semana en Badalona, Vilanova i la Geltrú y Madrid. Detalles y muchas más fechas, aquí.



23(E) Texas / Jump On Board

El nuevo disco de Texas ‘Jump on Board‘ obtiene ligeramente peores resultados que el anterior ‘The Conversation’, que en nuestro país llegaba al puesto 21. En Reino Unido también ha quedado algo por debajo aunque también por poco: es número 6 frente al número 4 del anterior.



31(E) Guadalupe Plata / Guadalupe Plata

Quienes sí mejoran el resultado pasado son los nacionales Guadalupe Plata. Si el álbum anterior, como siempre homónimo, llegaba al puesto 41, en esta ocasión encontramos el nuevo largo en el puesto 31. Su gira durante los próximos meses por supuesto será amplia (ya ha pasado por sitios como Madrid) y algunos de los tickets están a la venta en Ticketea.



40(E) Incubus / 8

Incubus son número 4 en Estados Unidos con su nuevo disco ‘8’. Es la primera vez que el grupo no es ni top 1 ni top 2 en este país con un disco suyo desde 1999. En Reino Unido es número 35. Parece que su primer largo en seis años no está entusiasmando demasiado a sus seguidores y además, las críticas están siendo pésimas.



59(E) María del Mar Bonet / Ultramar

El nuevo disco de la cantautora María del Mar Bonet era grabado en Cuba hace un año y ahora llega al mercado sin igualar los resultados de ‘Bellver’, puesto 42 en 2010.



68(E) Sheryl Crow / Be Myself

Por primera vez un disco de Sheryl Crow queda fuera del top 10 de Estados Unidos (puesto 22) y fuera del top 40 de Reino Unido (puesto 47). ‘Be Myself’ no corre mejor suerte en España quedando fuera del top 50.



78(E) Anne Etchegoyen / Compostelle/Etchegoyen

Primera entrada en nuestro país de la cantante de folk vasco Anne Etchegoyen, procedente del País Vasco francés. El álbum ha llegado al puesto 67 de Francia, aunque sin igualar el número 14 conseguido por su disco ‘Les voix basques’ con le Chœur Aizkoa.



100(RE) Manel / Jo compteixo

Esta semana hay varias reentradas interesantes en la lista: la de ‘Omega’ de Enrique Morente en el puesto 87, la de ‘Casa’ de Iván Ferreiro en el 88, la de ‘You Want It Darker’ de Leonard Cohen en el 99 o la de ‘Jo competeixo’ de Manel en el puesto 100. Os dejamos con el último vídeo en vivo de estos, editado hace solo unos días.