Blondie / Pollinator

¿Qué ocurre cuando Blondie anuncia su undécimo disco con invitados como Sia, Charli XCX o Dev Haynes? ¿Y si a estos les sumas a Johnny Marr, Laurie Anderson, Joan Jett (!!) y Dave Sitek de TV On the Radio? Pues que el hype adquiere un nueva dimensión. Más todavía cuando ‘Panic of Girls‘ no había por dónde cogerlo -por lo menos ‘The Curse of Blondie’ contenía la obra maestra ‘Good Boys’- y los singles adelanto de ‘Pollinator’ no podían ser mejores.

‘Long Time’ iba a ser en principio una canción para Blood Orange pero, a pesar de eso, es de las pocas pocas colaboraciones de Dev Hynes en el que su estilo no arrambla con todo. Además del guiño inicial a ‘Heart of Glass’, tiene un puente maravilloso que desemboca en un estribillo que, por su sencillez y eficacia, debería usarse a partir de ahora como unidad de medida de la calidad los estribillos. Eso y que Debbie Harry cantando “Take me, then lose me, then tell them I’m yours” debería ser como la misa de 12 para los católicos. Canciones así hacen que pienses que todo el mundo quiere ser tu amigo.

‘Fun’, que también sirvió de avance, es, desde la primera escucha, un pe-pi-no con ese punteo funky y ese déjà vu de ‘Good Boys’ [N. del A: En esta reseña voy a mencionar unas cuantas veces ‘Good Boys’ y el remix de las Scissor Sisters a ver si así se le hace un poco de justicia]. ‘My Monster‘, escrita por Johnny Marr, era otra pildorita para ir haciendo boca que volvía a acertar a pesar de los sintes. 3 de 3.

‘Pollinator’ no está entre lo mejor de Stein y Harry -con la trayectoria que tienen a sus espaldas eso sería una misión casi imposible- pero no por eso entierra a Blondie bajo la etiqueta de “bandas que no tienen nada que decir y que vuelven por la pasta”. Todo lo contrario. Salvo dos o tres momentos en el que cae estrepitosamente al vacío, el disco supone una grata sorpresa. ‘Doom or Destiny’, en la que interviene Joan Jett, y ‘Already Naked’ dan forma a un primer tramo que solo cuando suena ‘Best Day Ever’ se resiente. En declaraciones a Billboard, Debbie Harry afirmó que es muy fan de ‘Titanium’ y que la idea de trabajar con Sia y Nick Valensi de los Strokes, que estaba por ahí, le hacía mucha ilusión. La imagen de Debbie flipando con ‘Titanium’ hace que uno pueda llegar a obviar que en este tema, el estribillo sea una lucha entre dos melodías cuyas diferencias parecen irreconciliables. Nada que Charli XCX no pueda arreglar. ‘Gravity’, el tema en el que participa, es junto con ‘Too Much’ un oasis en el que olvidarse de Sia.

‘When I Gave Up on You’ y ‘Love Level’ sirven -en contrapartida, supongo- como ejemplo de cómo la secuencia de un disco puede hacer que se nos pasen algunas joyas. La primera, con ese tufo a Linda Ronstadt, y la segunda, un auténtico HORROR, puede que sean responsables de que ‘Too Much’ no sea valorada como se merece. Nada hace presagiar, escuchando su eurovisivo comienzo, que todo va a desembocar en un jolgorio de canción perfecta para cerrar una película de John Hughes.

‘Fragments’ y su “do you love me now” no podía ser mejor manera de finalizar un trabajo por el que no muchos dábamos un duro y que supone un golpe en la mesa. Y es que, si hay una persona capaz de pasarse el ageism por el arco del triunfo esa es Debbie Harry. No hay más que ver su reciente actuación en el programa de Jools Holland para comprobarlo. Por no hablar del buen sabor de boca que han dejado sus últimas giras.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Long Time’, ‘Too Much’, ‘Fun’, ‘Fragments’ y ‘Good Boys’, por supuesto.

Te gustará si te gusta: Aprender de la gente mayor

Escuchálo: Spotify