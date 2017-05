Maluma amenaza el número 1 en España de ‘Despacito’, entran en lista Ellie Goulding y Katy Perry

Repasamos las novedades de la lista de singles española, como cada semana.

1(1) Luis Fonsi, Daddy Yanke / Despacito

6(20) Maluma / Felices los 4

Continúa en el número 1 de singles ‘Despacito’ por 16ª semana consecutiva. ¿Su mayor amenaza? Lo nuevo de Maluma, ‘Felices los 4’, que protagoniza la subida más fuerte y ya es número 1 en Spotify Spain… pero ojo, hay que tener en cuenta que Luis Fonsi cuenta con 2 versiones en el top 10, la que lleva a Justin Bieber y la que no le lleva. Adivinamos que Maluma será número 2 la semana que viene, subiendo desde el nº6 actual.



52(E) DJ Khaled, Justin Bieber… / I’m the One

La entrada más fuerte de la semana en la lista de singles española es el actual número 1 en Reino Unido y Estados Unidos, la canción de DJ Khaled con Justin Bieber y Chance the Rapper, entre otros, con toda la pinta de convertirse en uno de los pelotazos del verano.



56(E) Ozuna / Tu foto

El cantante de trap y reggaetón portorriqueño se cuela en la lista con este nuevo tema mientras sigue en el puesto 13 junto a Daddy Yankee con ‘La rompe corazones’, en el 14 con Wisin con ‘Escápate conmigo’, en el 16 con Chris Jeday y J Balvin con ‘Ahora dice’ y en el 54 con ‘Dile que tú me quieres’.



65(E) Piso 21 / Besándote

Otra entrada de reggaetón es la de los colombianos Piso 21. En España han sido número 17 con ‘Me llamas’ y número 21 con ‘Ando buscando’ junto a Carlos Baute.



67(E) Charlie Puth / Attention

El primer single del siguiente disco de Charlie Puth entra al puesto 67 en España. Además, es nº31 en Reino Unido y nº64 en Estados Unidos. Su evolución en estos dos últimos países es positiva por lo que puede que no haya dicho todo aún.



86(E) Kygo, Ellie Goulding / First Time

El single de Kygo con Ellie Goulding para el próximo disco de él entra en listas pero en posiciones modestas. De momento es número 34 en Reino Unido y número 67 en Estados Unidos. El tema está en el top 40 de Spotify en ambos países (y en el 61 en España), por lo que podría subir.



92(E) Katy Perry ft Migos / Bon Appétit

‘Chained to the Rhythm’ es ya single de platino en España y aún aguanta en el top 32 tras doce semanas de permanencia. Parece que no correrá la misma suerte este nuevo single de Katy Perry que tiene una modesta entrada en el puesto 92. Además, sólo llega al puesto 40 en Reino Unido y al puesto 76 en Estados Unidos. ¿Puede salvarla aún su vídeo? En este artículo Jordi Bardají analizaba las posibles causas de su fracaso.