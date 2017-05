Gorillaz, L.A. y Rocío Márquez logran sus mejores marcas en España; Cranberries, la peor

La nueva lista de ventas de Promusicae trae suculentas novedades, pese a que esto no incluya precisamente un nuevo número 1, que sigue en manos de Sabina. Pero sí tenemos las mejores posiciones jamás alcanzadas en España por Gorillaz, L.A., Rocío Márquez… y también la peor de Cranberries desde su debut.

1(1) Joaquín Sabina / Lo niego todo

2(E) Dvicio / Que tienes tú

‘Qué tienes tú’, el segundo disco del joven quinteto madrileño Dvicio entra directamente a la segunda posición en su primera semana en lista. Es la entrada más fuerte, pero como Los Planetas, no puede con Sabina, que sigue en la cima por 8ª semana consecutiva. El debut de Dvicio, ‘Justo ahora’, fue número 4, aguantando 64 semanas en lista. Su vídeo principal lo comentamos hace unas semanas debido a su dirección artística a lo OK Go… aunque la canción es más bien Sergio Dalma.



4(E) Gorillaz / Humanz

El cuarto (o quinto, según se mire) disco de Gorillaz, ‘Humanz‘, aparece en el puesto 4 de lo más vendido en España: su mejor marca por aquí, pues hasta ahora no habían repetido el top 10 de su debut. Es número 2 en Estados Unidos y Reino Unido, y sí ha sido número 1 en Suiza y Austria. Aunque las marcas son excelentes, ninguno de los singles del álbum ha sido un hit significativo en ningún país, por lo que es absolutamente improbable que se repita la condición multiplatino de los dos primeros discos de Gorillaz, que vendieron -ahí es nada- 7 y 8 millones de copias en todo el mundo.



8(E) L.A. / King of Beasts

La banda mallorquina L.A. consigue su mejor marca en España con su nuevo disco. El anterior, ‘From the City to the Ocean Side’, fue número 9 y ‘Dualize’, número 14. Os dejamos con uno de los adelantos del álbum, que será presentado en los próximos meses tanto en salas como en diversos festivales.



13(55) Miguel Bosé / MTV Unplugged

La subida más importante en número de copias de la semana es la del ‘MTV Unplugged’ de Miguel Bosé. El disco está de oferta en algunos grandes almacenes, él está de gira y ha concedido algunas sonadas entrevistas promocionales.



17(E) BSO Guardians of the Galaxy (Awesome Mix 2)

La banda sonora de ‘Guardianes de la Galaxia 2’, que incluye temas de Electric Light Orchestra, Fleetwood Mac o George Harrison, protagoniza una buena entrada en nuestro país, además de ser número 8 en el Billboard 200. Aquí va en forma de playlist (no es el disco oficial).



18(E) María Artés / El sonido de una gota

Mientras el single homónimo supera el medio millón de reproducciones en Youtube, el disco de la andaluza llega al top 20. Y es la primera vez, pues ‘Lo que no sabéis de mí’ fue número 40 y ‘Te amo’, número 30.



21(E) Roger / Capricho de Dioses

Desde Pep’s Music, sello de Gemeliers, llega el nuevo disco de Roger, salido de La Voz Kids.



25(E) Irene Caruncho / Casa en llamas

La ganadora de ‘La Voz’ llega al puesto 25. Este es su single ‘Otra vez’.



27(E) Rocío Márquez / Firmamento

El excelente disco de Rocío Márquez, que cuenta nuevas composiciones de Márquez y letras de contenido social de autoras contemporáneas como María Salgado, Christina Rosenvinge, Isabel Escudero y la propia Rocío, así como con producción de Refree, logra una buena entrada en nuestro país. Es su mejor top, pues ‘Claridad’ fue puesto 36 en 2012 y ’El niño’, puesto 52 en 2014.



45(E) The Cranberries / Something Else

Cranberries son número 18 en Reino Unido con ‘Something Else’, su disco con cuarteto de cuerda, la mejor posición que han alcanzado en las islas británicas desde 1999. Por el contrario, su dato en España es malo, en parte debido a una distribución bastante deficiente. Por primera vez Cranberries quedan fuera del top 20 en España desde su debut (y por primera vez fuera del top 200 de Estados Unidos), cuando en nuestro país solían vender, desde ‘No Need to Argue’, el álbum más vendido en España de todo 1995, muy por encima de la media de otros lugares.



63(E) Mark Lanegan Band / Gargoyle

El nuevo disco de Mark Lanegan consigue llegar al top 100 español. ‘Gargoyle’ es puesto 22 en Reino Unido, exactamente el mismo que alcanzaba el anterior ‘Phantom Radio’.