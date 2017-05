Las mejores canciones del momento: mayo 2017

Actualizamos nuestra playlist recopilando lo mejor del mes, con una selección de 30 de los mejores temas que hemos escuchado últimamente. Podéis suscribiros a nuestra playlist para Spotify aquí.

Tronco / Abducida por formar una pareja: El disco de los debutantes Tronco pasaba por nuestra sección de Discos Recomendados. El joven dúo de hermanos de Barcelona se dedica al folk lo-fi con tanta gracia como muestra este tema de menos de 2 minutos de duración.

Waxahatchee / Silver: “Vuelve a ser un universitario de los 90” era el nombre que dábamos al artículo sobre el vibrante regreso de Waxahatchee, cuyo nuevo álbum sale a la venta esta semana.

Dua Lipa, Miguel / Lost In Your Light: Nuevo pelotazo de la autora de “Mwah”, en anticipo de su álbum debut, a punto de llegar, y que presentará en el FIB.

Tove Styrke / Say My Name: La sueca Tove Styrke vuelve, ahora completamente entregada a la causa del pop comercial y a hablar de amor y sexo, cosa que antes no gustaba de hacer.

Katy Perry, Migos / Bon Appétit: Segundo single –o eso creemos– del disco de Katy Perry que ha de salir en algún momento de este año.

RAC, Rostam / This Song: Rostam dejó Vampire Weekend para dedicarse a la producción y una de las muestras es este burbujeante tema con el productor de origen portugués RAC, que a su vez ha colaborado con Little Boots, Kele y MNDR.

Woods / Bleeding Blue: Excelente canción idónea para fans de los vientos en el indie-folk, incluida en el último disco de 6 pistas de Woods, y que algunos conocimos en la playlist de nuestra compañera Angèle Leciel “Bonjour, les copains!“.

Maria Arnal y Marcel Bargés / Tú que vienes a rondarme: En la misma playlist no faltaba uno de los grandes temazos del momento, el single principal del discazo de Maria Arnal y Marcel Bargés, con el que ya han llenado el Apolo de Barcelona y han conquistado la lista de ventas.

Natalia Lafourcade / Te vi pasar: También extraída de la misma playlist, una de las joyas de la música latinoamericana que Natalia Lafourcade reivindica en su nuevo disco ‘Musas’, ya a la venta.

Los Coming Soon / Bombay: El grupo asentado en Barcelona de “fórmula infalible” del que os hablábamos hace unos meses, Los Coming Soon, publica ya nuevo disco con temas tan efectivos como el single principal ‘Bombay’, perfecto para seguidores de Kings of Convenience o Two Door Cinema Club.

Day Wave: Entre los artistas que pasaron por nuestra selección Jägermusic, en la que sobre todo destacamos a artistas noveles, el magnífico indie pop del joven californiano llamado Jackson Phillips, a estas alturas ya con disco en la calle.

C.Tangana / Espabilao: Pista de C.Tangana que parece querernos decir que el miembro más conocido de Agorazein ha fichado por una multinacional. De momento, seguimos sin pistas sobre su nuevo disco largo.

Bflecha, El Guincho / Sinfín: Entre los temas notables del segundo disco de Bflecha, además de ‘Rutas circulares’, el tema con El Guincho, este ‘Sinfín’ con la mezcla de estilos habitual en estos artistas: R&B, synth pop, tropical, trap…

Frank Ocean / Chanel: Una de los temas inéditos que Frank Ocean está presentando este año de manera espontánea va camino de convertirse en uno de sus mayores éxitos en streaming sin haberse convertido en un hit global.

Lana del Rey, The Weeknd / Lust for Life: Segundo single del -suponemos- inminente nuevo disco de Lana del Rey, en esta ocasión junto a un The Weeknd con el que ya había trabajado antes, pero nunca en un estribillo tan claro “take off, take off all of your clothes”.

LCD Soundsystem / American Dream: No puede faltar en la playlist del mes la que es una de las canciones nuevas de LCD Soundsystem, las primeras -curiosidades como algún villancico aparte- en 5 años.

Joan Miquel Oliver / Agricultors ingràvids: Aunque no es el single principal, sin duda una de las composiciones destacadas del último disco del ex Antònia Font es esta que recupera el sonido más sintetizado del artista.

Oh Wonder / Lifetimes: Uno de los adelantos del próximo disco de Oh Wonder parece dejar claro, como ‘Ultralife’, que quizá su nuevo álbum sea más variado que el anterior. Sale el 16 de junio.

Mø / Nights With You: La danesa sigue acertando al dedicarse al pop comercial con este pepinazo de ramalazos urban que no por ello se desprende de cierto recuerdo a Cyndi Lauper.

Kiddy Smile / Let a B!tch Know: Entre las sorpresas que veremos en el próximo Sónar, la de Kiddy Smile, al que nuestro colaborador Pablo N Tocino dedicaba un artículo hablando de ‘Paris Is Burning’, la escena ball y la Francia de Le Pen.

Lady Gaga / The Cure: El single sorpresa de Lady Gaga, lanzado con motivo de su paso por Coachella, ha sido votado durante 2 semanas número 1 semanal de nuestro site.

Hal Incandenza, Linda Mirada/ Cuando el mar se trague el sol: Irresistible tema veraniego del proyecto italodisco del productor Henry Saiz, en esta pista con la suave voz de Linda Mirada.

Karen Koltrane / Ondas gravitacionales: Mucho más oscuro es el himno de synth-pop de los barceloneses Karen Koltrane, que han publicado un segundo disco en Foehn Records y teloneado a Los Planetas.

Algiers / The Underside of Power: Y más sucio -aunque sin renunciar a un clasicismo apto para fans de Black Keys- es el excelente single que presenta el nuevo disco de Algiers, que pasaba hace unas semanas por nuestra sección “No te pierdas“.

Shabazz Palaces / Shine a Light: También a clásico, aunque en un sentido más Avalanches de la palabra, huele este ‘Shine a Light’ de este dúo de hip-hop, cuyo nuevo álbum, desgraciadamente, no saldrá hasta agosto.

Perfume Genius / Slip Away: Uno de los discos que más nos han gustado en las últimas 4 semanas y también a nuestros lectores es el nuevo de Perfume Genius, ‘No Shape‘, y además teníamos el gusto de hablar con él largo y tendido sobre el lanzamiento y otras cuestiones.

Will Joseph Cook / Treat Me Like a Lover: Quienes echen de menos los momentos de pop más reluciente de Bright Light Bright Light y FrankMuzik tienen en Will Joseph Cook a un nuevo aliado. Su disco ya está disponible.

Él mató a un policía motorizado / El Tesoro: Gran adelanto -y bastante cristalino- del próximo disco de una de las bandas de la música alternativa en Latinoamérica más queridas en nuestro país.

Arca / Desafío: Uno de los álbumes experimentales que pueden trascender es ‘Arca‘. Entre sus momentos más pop, la sexualizada ‘Desafío’, que cuenta con un vídeo muy ad hoc.

Father John Misty / Total Entertainment Forever: Corte breve y pop del último álbum de Father John Misty, cuyos 3 discos han pasado por nuestra categoría de Discos Recomendados.